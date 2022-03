Scholz ergreift im Bundestag das Wort - Ampel-Politik während Ukraine-Krieg auf dem Prüfstand

Von: Cindy Boden

Kanzler Olaf Scholz auf der Regierungsbank im Bundestag am 22. März. © Jens Schicke/Imago

Der Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Bundestag ist am Mittwoch: Neben den Fraktionschefs wird auch Kanzler Scholz in der Generaldebatte sprechen.

Berlin - Nach dem Regierungswechsel in Deutschland steht die nächste Premiere für die Ampel und Kanzler Olaf Scholz* (SPD) an. In der Generaldebatte des Bundestags steht am Mittwoch (22. März) die Politik des Dreierbündnisses auf dem Prüfstand. Um 9 Uhr geht es los.

Die auf vier Stunden angesetzte Debatte über den Etat des Kanzleramts hat traditionell den Charakter einer Generalaussprache über die Politik der Regierung. Als Chef der größten Oppositionsfraktion wird der CDU*-Politiker Friedrich Merz die Debatte eröffnen. Nach ihm spricht der Kanzler. Auch alle anderen Fraktionsvorsitzenden wollen das Wort ergreifen.

Generaldebatte mit Scholz im Bundestag - Schwerpunkt der Kanzlerrede wohl Ukraine-Krieg

Der Etat des Kanzleramtes sieht in diesem Jahr Ausgaben von 3,7 Milliarden Euro vor, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 14,3 Prozent. Ebenfalls diskutiert werden am Mittwoch die Einzeletats für das Auswärtige Amt (gegen 13 Uhr), das Verteidigungsministerium (gegen 14.45 Uhr) und das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (gegen 16.30 Uhr). Wegen der Bundestagswahl im Herbst kommt der Haushalt für 2022 mehrere Monate später als üblich ins Parlament.

Ein Schwerpunkt der Rede von Scholz dürften der Ukraine-Krieg und seine Folgen sein. Am Donnerstag und Freitag kommen die Staats- und Regierungschefs der Nato, der G7 und der Europäischen Union zu drei aufeinanderfolgenden Gipfeln in Brüssel zusammen. Aus den USA war am Dienstagabend zu hören, dass neue Sanktionen gegen Russland verkündet werden sollen.

Scholz bleibt bei klarem Nein zu sofortigen Stopp der Energie-Importe aus Russland

Scholz blieb am Dienstag bei seinem klaren Nein zu einem sofortigen Stopp der Energie-Importe aus Russland wegen des Ukraine-Kriegs*. Die Position der Bundesregierung sei unverändert, sagte er. Das gelte auch für viele andere EU-Mitgliedsstaaten, deren Abhängigkeit von russischer Energie noch größer sei. „Niemanden darf man in dieser Hinsicht im Regen stehen lassen.“ Derweil gehen die Angriffe in der Ukraine, etwa in Mariupol, weiter. (AFP/cibo/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.