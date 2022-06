Scholz vor Ukraine-Reise: Selenskyj warnt im ZDF vor entscheidendem Russland-Fehler

Von: Andreas Schmid

Selenskyj kritisiert im ZDF „eine gewisse Skepsis der deutschen Führung gegenüber der Ukraine“. Der Präsident nimmt Scholz in die Pflicht. News-Ticker.

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht ausführlich im deutschen Fernsehen über den eskalierten Ukraine-Konflikt.

Kiew - Wolodymyr Selenskyj spricht im ZDF-Interview über den Krieg in seinem Land und die deutschen Reaktionen darauf. Wird der Ukraine ausreichend geholfen? Wie bewertet der ukrainische Präsident die Politik von Olaf Scholz, der nach langem Zögern alsbald nun doch nach Kiew reisen will? Selenskyj hat nicht nur Lob für den Bundeskanzler übrig.

Die Ukraine sei sehr dankbar für die Solidarität aus Deutschland. Doch die Bundesrepublik hätte die Ukraine zu Beginn des Krieges – ebenso wie Frankreich – nur politisch und rhetorisch unterstützt. „Am Anfang des Krieges brauchten wir nicht Politik – sondern Hilfe.“

Von ukrainischer Seite wurde zuletzt häufig angeprangert, dass Deutschland bereits versprochene Waffen zu zögerlich an die Ukraine liefert. Mit Blick auf Scholz‘ Aussage, kein Land liefere in ähnlich großem Umfang wie Deutschland sagte Selenskyj: „Das kann ich nicht bestätigen.“ Mit Blick auf Waffenlieferungen sagte der 44-Jährige: „Deutschland ist etwas später als einige unserer Nachbarländer dazugekommen, was die Waffenlieferungen angeht. Das ist eine Tatsache.“ Als erstes hätten die Ukraine unter anderem die USA, Slowakei, Polen, Großbritannien, die baltischen Staaten sowie Bulgarien und Rumänien unterstützt.

Ukraine-News: Selenskyj warnt Scholz vor entscheidendem Fehler - „kein Spagat“

Selenskyj sah, angesprochen auf das deutsch-ukrainische Verhältnis, „eine gewisse Skepsis in der Führung Deutschlands der Ukraine gegenüber“. Etwa was den Betritt der Ukraine in die EU oder die Nato betrifft. Die Ukraine strebt nach einem Bündnisbeitritt. Er denke aber nicht, dass diese Skepsis auf Scholz zurückzuführen sei. „Ich glaube nicht, dass sie neu ist. Diese Skepsis war leider auch vor der Zeit von Kanzler Scholz zu spüren.“ Vom SPD-Kanzler erwartet er nun, „dass er uns persönlich unterstützt“ beim EU-Beitritt und die Europäische Union seinem Land noch in diesem Juni den Status eines Beitrittskandidaten zuerkennt.

Von Deutschland forderte der Präsident eine eindeutigere Positionierung im Ukraine-Krieg: „Wir brauchen von Kanzler Scholz die Sicherheit, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Er und seine Regierung müssen sich entscheiden.“ Es dürfe nicht versucht werden, einen „Spagat“ zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland hinzubekommen.