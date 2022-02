Scholz‘ Antwort auf Putins Krieg ist absolut richtig: Doch der Donbass war nur der Anfang

Von: Georg Anastasiadis

Den russischen Feldzug gegen die Ukraine und die Berliner Reaktion darauf kommentiert Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur. © Russian Defence Ministry/AFP/Klaus Haag

Der Westen kann Putins Expansionsdrang nicht viel entgegensetzen. Bundeskanzler Scholz hat mit seinem Stopp der Ostseepipeline richtig gehandelt, kommentiert Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

München - Man wolle keinen Krieg mit der Ukraine: Gebetsmühlenhaft hat die Kreml-Propaganda wochenlang Putins Lügen verbreitet, sich boshaft über die Angst des Westens und der Ukrainer amüsiert, derweil die westlichen Staatschefs in Moskau Schlange standen, um den Frieden zu retten. Doch gab es dafür, wie wir seit Montag Nacht wissen, nie eine realistische Chance: Putin will die ganze Ukraine zurück, das hat er in seiner feindseligen Rede am Montagabend unmissverständlich klar gemacht. Nur der von China gebieterisch verlangte olympische Frieden vermochte den Kremlherrn noch ein paar Tage aufzuhalten.

Putin verfolgt seinen Plan mit unnachgiebiger Härte

Wer jetzt in Deutschland leise aufatmet – die Panzer des Aggressors rollen ja „nur“ durch den ohnehin russisch geprägten Donbass, hurra, dann können wir ja weiter gute Geschäfte mit ihm machen! – lügt sich schon wieder in die Tasche. Putin verfolgt seinen Plan, die Unterwerfung der Länder der alten Sowjetunion, mit unnachgiebiger Härte. Geschmeidig ist er nur beim Ausnutzen passender Gelegenheiten, in Belarus, in Kasachstan und womöglich bald auch im Baltikum, wo ebenfalls russische Minderheiten leben, denen laut Putin schlimme Drangsal (oder gar ein „Genozid“ wie angeblich in der Ostukraine) droht. Der Donbass war nur der Anfang.

Der Westen kann Putins Expansionsdrang nicht viel entgegensetzen. Demokratien wollen keine Kriege führen, schon gar nicht für Dritte. Im Ringen um die Ukraine wird sich zuletzt der stärkere Wille durchsetzen – und den hat Putin. Seine Brutalität lässt die Anführer unserer Demokratien schwach aussehen, selbst wenn sie es nicht sind. Doch sollten wir nicht so dumm sein, dem Kremlherrscher die Kriege gegen unsere europäischen Nachbarn auch noch zu finanzieren. Kanzler Scholz hat mit seinem Stopp der Ostseepipeline richtig gehandelt: Die Gaspartnerschaft mit Putins Russland ist zerbrochen. Das tut weh. Doch kassiert Berlin jetzt die Quittung dafür, dass es unter allen Europäern im Umgang mit Putin jahrelang am naivsten zu Werke ging.