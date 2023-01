Ukraine übernimmt wieder Verwaltung von zwei Hauptkirchen des Kiewer Höhlenklosters

Das Höhlenkloster ist ein Unesco-Weltkulturerbe und befindet sich im Staatsbesitz. © Givaga / IMAGO

In der Ukraine geht der Streit um die orthodoxen Kirchen weiter: Jetzt hat das Land die Verwaltung von zwei Hauptkirchen des Kiewer Höhlenklosters wieder übernommen

Kiew - «Das ukrainische Heiligtum soll dem ganzen ukrainischen Volk dienen», begründete Kulturminister Olexander Tkatschenko am Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram den Vorgang. Zuvor sei nach einer Inventarisierung der Übergabeakt durch die lange Zeit mit Moskau verbundene ukrainisch-orthodoxe Kirche unterzeichnet worden. Der Nutzungsvertrag für die Kirche war im Dezember ausgelaufen.

Am Mittwoch hat die konkurrierende Orthodoxe Kirche der Ukraine bekanntgegeben, dass ihr Metropolit Epifanij den Weihnachtsgottesdienst erstmalig in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale im Höhlenkloster abhalten werde. Die osteuropäischen orthodoxen Kirchen feiern Weihnachten traditionell am kommenden Samstag.

Die Orthodoxe Kirche der Ukraine war mit staatlicher Unterstützung 2018 gegründet worden. Die dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel (Istanbul) zugeordnete Kirche soll zur von Moskau getrennten Landeskirche werden.

Die ukrainisch-orthodoxe Kirche hatte sich mit dem russischen Überfall auf die Ukraine im vergangenen Februar von Moskau losgesagt. Das zum Unesco-Weltkulturerbe und im Staatsbesitz befindliche Höhlenkloster wird von ihr seit dem Ende der Sowjetunion genutzt. (dpa)