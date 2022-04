Wende nach Butscha? Macron fordert nun „komplette Blockade“ von Russlands Energie-Exporten

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

Angesichts der Ereignisse in der Kiewer Vorstadt Butscha im Ukraine-Krieg fordert Macron schärfere Sanktionen. News-Ticker zu Verhandlungen.

Die mutmaßlichen Gräueltaten aus dem Kiewer Vorort Butscha im Ukraine-Krieg* schockieren die Weltgemeinschaft (siehe Erstmeldung).

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert schärfere Sanktionen* gegen Russland (siehe Erstmeldung).

Die EU will nach Leichenfunden in Butscha schnell neue Sanktionen gegen Russland verhängen (Update vom 4. April, 12.40 Uhr).

Dieser News-Ticker zu Verhandlungen zwischen der Ukraine* und Russland* sowie diplomatischen Bemühungen wird fortlaufend aktualisiert. Mehr Hintergründe zum Ukraine-Konflikt* hier.

Update vom 4. April, 12.40 Uhr: Nach der Entdeckung hunderter toter Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha will die Europäische Union möglichst rasch neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte am Montag in Brüssel „auf das Schärfste die Gräueltaten, die russische Streitkräfte laut Berichten in einer Reihe von besetzten ukrainischen Städten begangen haben“. Die EU werde deshalb „dringend die Arbeit an weiteren Sanktionen gegen Russland vorantreiben“, erklärte Borrell weiter. Brüsseler Diplomaten zufolge will die EU-Kommission in Kürze einen Vorschlag für verschärfte Strafmaßnahmen machen.

„Die Massaker in der Stadt Butscha und anderen ukrainischen Städten werden in die Liste der auf europäischem Boden begangenen Gräueltaten aufgenommen“, betonte der EU-Außenbeauftragte. Um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, unterstütze die EU die Ukraine bei ihren Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen, aber auch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sowie die UNO.

Wende nach Butscha? Macron fordert nun „komplette Blockade“ von Russlands Energie-Exporten

Erstmeldung vom 4. April, 12.10 Uhr:

Kiew/Brüssel – Die Fotos mutmaßlicher Gräueltaten in Butscha, einem Vorort von Kiew, schockieren die Weltöffentlichkeit. Angesichts der Berichte aus der Ukraine fordert der französische Präsident Emmanuel Macron neue Sanktionen gegen Russland – dabei sprach er auch von Kriegsverbrechen. Es gebe „sehr klare Hinweise auf Kriegsverbrechen“ in der Kleinstadt, sagte Macron am Montag dem Radiosender France Inter. Es sei „mehr oder weniger erwiesen“, dass die russische Armee den Ort nordwestlich der Hauptstadt Kiew zum fraglichen Zeitpunkt kontrolliert habe.

Nach Angaben der ukrainischen Behörden waren nach dem Abzug der russischen Soldaten aus Butscha hunderte getötete Zivilisten* entdeckt worden. Die Leichenfunde lösten weltweit Entsetzen aus. Kiew und mehrere westliche Länder warfen Russland „Kriegsverbrechen“ vor.

Ukraine-Verhandlungen: „Kriegsverbrechen“ – Macron fordert „komplette Blockade“ von Russlands Kohle- und Öl-Exporten

Macron sprach sich für eine „neue Runde von Sanktionen“ gegen Moskau aus. Frankreich werde sich in den kommenden Tagen mit seinen EU-Partnern und insbesondere mit Deutschland abstimmen. Macron brachte Strafmaßnahmen gegen die russische Kohle- und Öl-Industrie sowie Sanktionen gegen Einzelpersonen ins Spiel. Laut CNN forderte er in dieser Woche eine „komplette Blockade“ der Exporte in die Europäische Union „Wir dürfen das nicht durchgehen lassen. Wir müssen Sanktionen haben, die dem entsprechen, was dort passiert ist, was in Mariupol passiert“, zitiert CNN Macron* mit Blick auf die Ereignisse in Butscha.

„Diejenigen, die hinter diesen Verbrechen stecken, müssen sich dafür verantworten“, sagte Macron weiter. „Wir müssen ganz klar das Signal senden, dass es unsere kollektive Würde und unsere Werte sind, die wir verteidigen“, so der französische Präsident. „Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden“ Moskau dementiert währenddessen seine Schuld an den Gräueltaten aus Butscha.

Der französische Präsident Emmanuel Macron. © Julien Mattia/dpa

Auch der Druck auf Deutschland steigt nach den Berichten aus Butscha. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag weitere Sanktionen gegen Moskau angekündigt. „Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen", sagte er.