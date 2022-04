Ukraine-Verhandlungen: Kiew erfreut über neue US-Hilfe - massives Milliardenpaket für die Ukraine

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Im Ukraine-Krieg wollen die USA Kiew mit einem neuen Milliardenpaket unterstützen. Selenskyj bedankt sich hierfür bei Biden. Der News-Ticker.

München - Auch nach mehr als zwei Monaten gibt es keinerlei Anzeichen einer Beruhigung im Ukraine-Krieg. Russland verstärkt Angriffe, während die Ukraine sich entschieden verteidigt. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Dabei setzt die Ukraine in erster Linie auf die militärische Unterstützung westlicher Länder, die jetzt eindeutig einen Zahn zulegt. Während Deutschland sich nach langen Diskussionen dazu bereit erklärt hat, schwere Waffen zu liefern, bereiten die USA ein neues, milliardenschweres Paket vor - ganz zur Freude von Kiew.

Im Hintergrund der kriegerischen Auseinandersetzung laufen auch diplomatische Kontakte. Dabei werden Möglichkeiten neuer Verhandlungen mit Hoffnung auf ein Ende des Krieges erforscht. Die Türkei äußerte zuletzt erneut den Wunsch, den russischen Machthaber Wladimir Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenbringen zu wollen. Der Berater von Selenskyj und zugleich ukrainischer Chefunterhändler Mykhailo Podolyak hält ein solches Treffen in naher Zukunft nicht für möglich.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj-Berater zweifelt an Treffen mit Putin - „noch sehe ich keinen Grund“

In einem Interview mit dem US-finanzierten Rundfunkveranstalter „Radio Free Europe/Radio Liberty“ betonte Mykhailo Podolyak als Reaktion auf türkische Äußerungen, noch sehe er keinen Grund für ein direktes Treffen zwischen Selenskyj und Putin. „Leider müssen wir noch ein bisschen warten“, führte er an. Später könne solch ein Treffen aber „vielleicht“ stattfinden.

Vor einem möglichen Treffen mit Putin wolle sich die Ukraine vorbereiten, unterstrich der ukrainische Unterhändler ausdrücklich. „Wir wollen, dass die Position der Ukraine in diesen Verhandlungen sehr, sehr stark ist“, so Podolyak. Bei einem direkten Treffen mit Putin müsse Selenskyj eine „sehr starke rechtliche Position“ haben, weshalb man sich darauf vorbereiten müsse.

Ukraine-Verhandlungen: G20-Einladung für Russland und Ukraine - Indonesien folgt Biden-Vorschlag

Indes erhielten sowohl der russische Staatschef als auch der ukrainische Präsident eine Einladung für den G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali im November dieses Jahres. Dort könnte sich die Möglichkeit eines Treffens bieten, falls dies nicht schon früher geschehen sollte. Der indonesische Präsident Joko Widodo bestätigte diesen Kompromiss im Streit um einen G20-Ausschluss Russlands wegen dessen Angriffs auf die Ukraine.

US-Präsident Joe Biden (r) und Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj, Präsident der Ukraine, während eines Gespräches im Oval Office. © Evan Vucci/AP/dpa

Westliche Staaten, vor allem die USA, hatten darauf gedrängt, Russland von den Treffen der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer auszuschließen. Indonesien hat in diesem Jahr den G20-Vorsitz inne und weigerte sich, sich dem westlichen Druck zu beugen. Unter anderem US-Präsident Joe Biden hatte daraufhin eine Einladung der Ukraine vorgeschlagen, die nicht zu den G20 gehört.

Widodo hatte nach eigenen Angaben am Donnerstag (28. April) mit Kreml-Chef Putin gesprochen: „Bei dieser Gelegenheit hat Präsident Putin Indonesien für die Einladung zum G20-Gipfel gedankt und gesagt, dass er teilnehmen werde.“ Selenskyj hatte am Mittwoch (27. April) erklärt, der indonesische Präsident habe ihn nach Bali eingeladen. Seine Teilnahme bestätigte der Ukrainer zunächst nicht.

Ukraine-Krieg: Biden kündigt neue Milliarden-Unterstützung an - historische Regelung wiederbelebt

Während die diplomatischen Bemühungen laufen, erhält Kiew weiterhin militärische Unterstützung von westlichen Ländern, dabei in erster Linie von den USA. Nachdem US-Präsident Joe Biden angekündigt hatte, er wolle weitere 33 Milliarden US-Dollar für Kiew beantragen, verabschiedete der US-Kongress eine neue Version des Lend-Lease-Gesetzes, mit dem neben der Ukraine auch weitere osteuropäische Staaten unproblematisch und unbürokratisch militärische Hilfe erhalten können.

In seiner täglichen Videobotschaft dankte Selenskyj sowohl US-Präsident Joe Biden als auch dem amerikanischen Volk für die Hilfe, die der Kongress „hoffentlich schnell“ unterstützen werde und sprach von einem „wichtigen Schritt“. Biden hatte zuvor in Washington angekündigt, den Kongress um die Bewilligung von weiteren 33 Milliarden US-Dollar (31,4 Milliarden Euro) für die Ukraine zu bitten. 20 Milliarden davon sollen für Militärhilfe genutzt werden, etwa 8,5 Milliarden für wirtschaftliche Hilfe. „Wir müssen das tun“, sagte Biden im Weißen Haus.

In Anlehnung an eine Regelung aus dem Zweiten Weltkrieg wollen die USA außerdem die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine und andere osteuropäische Staaten erleichtern. Nach dem Senat beschloss auch das Repräsentantenhaus einen entsprechenden Gesetzentwurf. Der Präsident wird zeitlich befristet bis 2023 ermächtigt, der Ukraine und anderen Staaten in Osteuropa, die vom russischen Angriffskrieg betroffen sind, militärische Ausrüstung zu leihen oder zu verpachten. Ein ähnliches Leih- und Pachtgesetz hatte der US-Kongress 1941 während des Zweiten Weltkrieges verabschiedet. Somit wurde die historische Regelung für die Ukraine wiederbelebt. (bb mit Material von dpa)