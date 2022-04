Putin trifft Lukaschenko weit im Osten - und wettert weiter gegen die Ukraine: „Wir hatten keine Wahl“

Von: Michelle Brey

Am Dienstag trifft Putin sich mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko. Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg setzen sich fort. Der News-Ticker.

Putin trifft Lukaschenko: Die Präsidenten Russlands und Belarus‘ sind am Dienstag im Osten Russlands eingetroffen.

Die Präsidenten Russlands und Belarus‘ sind am Dienstag im Osten Russlands eingetroffen. Putin beantwortet Fragen von Medienvertretern : Erstmals im eskalierten Ukraine-Konflikt* spricht der Kreml-Chef zu Journalisten.

beantwortet Fragen von : Erstmals im eskalierten Ukraine-Konflikt* spricht der Kreml-Chef zu Journalisten. Dieser News-Ticker zu den diplomatischen Verhandlungen auf den Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Den Hintergrund zur Ukraine-Krise* gibt es hier.

Moskau/München - Der Ukraine-Krieg setzt sich fort. Im Osten des Landes wird eine Großoffensive russischer Truppen erwartet. Aus Mariupol gibt es Berichte über einen angeblichen Giftgas-Angriff Russlands. Kreml-Chef Wladimir Putin* und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko* sind indes zu einem Treffen im äußersten Osten Russlands eingetroffen. Anlässlich des Tages der Raumfahrt besuchen sie den geplanten Weltraumbahnhof „Wostotschny“ nahe der chinesischen Grenze.

Ukraine-Krieg: Putin hat „keinen Zweifel“ an Erfolg von „Spezialoperation“

Während seinem Besuch hat sich Putin mit Blick auf den Krieg einmal mehr siegesgewiss gezeigt. Die Ziele der „Spezialoperation“ würden erreicht, sagte er der Agentur Interfax zufolge. „Daran gibt es keinen Zweifel.“ Seine Entscheidung über den Einmarsch in das Nachbarland verteidigte er erneut als alternativlos.

Die Operation diene der Gewährleistung der russischen Sicherheit. „Wir hatten keine andere Wahl“, so Putin. Der Konflikt mit den „antirussischen Kräften in der Ukraine“ sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Viele internationale Experten hatten dem Kremlchef in der Vergangenheit hingegen vorgeworfen, den Schutz russischer Menschen in der Ukraine nur als Vorwand für den Krieg zu benutzen.

Putin betonte zudem, dass sich Russland nicht vom Rest der Welt abschotten wolle. Auch die Sanktionen, mit denen der Westen auf die russische Invasion reagierte, können Russland nach Ansicht Putins nicht isolieren. Moskau werde sein technisches und technologisches Potenzial - speziell im Weltall - weiter ausbauen, sagte er.

Ukraine-Krieg: Lukaschenko fordert Belarus wieder an Verhandlungen zu beteiligen

Mit Lukaschenko will der Kreml-Chef unter anderem über eine Einbindung von Minsk in die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew* sprechen. Russland hatte die Ukraine am 24. Februar überfallen. Seither griffen russische Truppen das Land von Präsident Wolodymyr Selenskyj* auch von belarussischem Gebiet aus an.

Im März fanden im Grenzgebiet der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik die ersten Gespräche zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation statt. Nach einer weiteren Verhandlungsrunde im türkischen Istanbul hatte Lukaschenko zuletzt gefordert, sein Land wieder an den Gesprächen zu beteiligen.

„Wir sind dafür, dass unsere belarussischen Freunde weiterhin eine positive Rolle in den russisch-ukrainischen Verhandlungen spielen - und Belarus ist eine hervorragende Plattform für die Fortsetzung solcher Verhandlungen“, hatte sich Sergej Lawrow, russischer Außenminister, am Freitag (8. April) zu der Thematik geäußert. Ohne Belarus sei keine Lösung möglich, sagte Lawrow. Er schloss zwar auch andere Verhandlungsorte nicht aus, machte sich jedoch zugleich für Belarus als Sicherheitsgaranten der Ukraine stark. Die Ukraine sieht Belarus allerdings nicht mehr als neutralen Vermittler.

Kreml-Chef Wladimir Putin spricht während einem Besuch im Weltraumbahnhof „Wostotschny“. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hört zu. © YEVGENY BIYATOV/AFP

Ukraine-Krieg: Putin will erstmals seit Invasion Fragen beantworten

Putin soll am Dienstag zudem erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast sieben Wochen Fragen von Medienvertretern beantworten. Ob der Kreml-Chef beispielsweise Fragen zu gesicherten Fluchtkorridoren für Zivilisten oder Friedensbestrebungen beantworten wird, bleibt zunächst offen.

Zuletzt hatte sich Putin mit dem österreichischen Kanzler Karl Nehammer getroffen - in Österreich setzte es heftige Kritik an der Kanzler-Reise*. Alle Entwicklungen bis zum 12. April können Sie hier nachlesen.