Russland-Embargo mit Orban-Klausel? Von der Leyen warnt „Kriegsknechte des Kreml“ – „Wissen, wer Sie sind“

Von: Stephanie Munk

Wegen des Ukraine-Kriegs strebt die Europäische Union einen Importstopp für russisches Öl an. Auch andere neue Russlands-Sanktionen soll es geben. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt : Die EU-Kommission strebt einen Importstopp für russisches Öl an. Ausnahmen des Embargos sollen für zwei Länder gelten.

: Die EU-Kommission strebt einen Importstopp für russisches Öl an. Ausnahmen des Embargos sollen für zwei Länder gelten. Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen und internationalen Reaktionen auf den Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Kiew/Brüssel - Angesichts des Ukraine-Kriegs strebt die Europäische Union einen Importstopp für russisches Öl an. Das sieht der Vorschlag der EU-Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen vor. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Pläne am Mittwoch in Straßburg offiziell vorgestellt

„Wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl“, sagte Ursula von der Leyen am Mittwochmorgen im Europaparlament. Man wolle russische Rohöllieferungen innerhalb von sechs Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen. „Es wird nicht einfach sein, denn einige Mitgliedstaaten sind stark von russischem Öl abhängig“, sagte von der Leyen.

„Auf diese Weise maximieren wir den Druck auf Russland und halten gleichzeitig Kollateralschäden für uns und unsere Partner weltweit möglichst gering“, erklärte die deutsche Politikerin mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Denn wenn wir der Ukraine helfen wollen, muss unsere eigene Wirtschaft stark bleiben.“

Ukraine-Verhandlungen: Von der Leyen warnt russische Kriegsverbrecher - „Wir wissen, wer Sie sind“

Verantwortliche für Kriegsverbrechen in der Ukraine sollen mit EU-Strafmaßnahmen belegt werden, sagte von der Leyen außerdem. Man führe eine Liste mit hochrangigen Offizieren und anderen Einzelpersonen, die in Butscha Kriegsverbrechen begangen hätten und die für die unmenschliche Belagerung der Stadt Mariupol verantwortlich seien, sagte die Deutsche.

Somit erhielten alle „Kriegsknechte des Kremls“ ein eindeutiges Signal: „Wir wissen, wer Sie sind, und Sie werden zur Verantwortung gezogen.“

Ukraine-Verhandlungen: Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche von Sanktionen betroffen

Neben dem Öl-Embargo will die EU russische Banken mit neuen Strafmaßnahmen belegen, ebenso TV-Sender, die Falschinformationen zum Ukraine-Krieg verbreiten. Die erweiterte Liste umfasst 58 Verantwortliche, darunter auch die Familie von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sowie Militärs.

Auch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche soll auf die Sanktionsliste der Europäischen Union aufgenommen werden. Patriarch Kirill ist in dem Vorschlag der EU-Kommission für ein sechstes Sanktionspaket gelistet. Damit würde er mit einer Einreisesperre in die EU belegt, sein Vermögen würde eingefroren. Papst Franziskus hatte am Sonntag in einem Interview mit einer italienischen Zeitung über ein erschreckendes Gespräch mit Patriarch Kirill gesprochen.

Ukraine-Verhandlungen: Öl-Embargo könnten in wenigen Tagen beschlossen werden - Ausnahmen für zwei Länder

Über das mittlerweile sechste Sanktionspaket der EU wird in Brüssel nun weiter beraten. Es könnte binnen weniger Tage beschlossen werden, wenn es aus den 27 Mitgliedsstaaten keine großen Einwände gibt.

Weitreichende Ausnahmeregeln sind den Informationen zufolge für Ungarn und die Slowakei geplant. Sie beziehen derzeit noch einen Großteil ihres Ölbedarfs aus Russland und können nicht so schnell umsteuern.

Deutschland sieht sich zu einem Umsteuern bereit, auch wenn Preissteigerungen absehbar sind. Neben dem Öl-Embargo will die EU russische Banken mit neuen Strafmaßnahmen belegen, ebenso TV-Sender, die Falschinformationen zum Ukraine-Krieg verbreiten. (AFP/dpa)