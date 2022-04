Wird Nehammers Kreml-Besuch zur Propaganda-Show? Experte: „Liefert Putin grandiose Fernsehbilder“

Von: Patrick Freiwah

Karl Nehammer besucht Wladimir Putin. Österreichs Bundeskanzler sieht sich aufgrund der Moskau-Reise Kritik ausgesetzt. News-Ticker zu Ukraine-Verhandlungen.

*: Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer stattet am Montag Wladimir Putin in Moskau einen diplomatischen Besuch ab. Die Reise des 49-Jährigen polarisiert. Einen Tag zuvor weilte Nehammer mitsamt Delegation in der Ukraine.

Dieser News-Ticker zu den diplomatischen Verhandlungen auf den Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Den Hintergrund zur Ukraine-Krise* gibt es hier.

Update vom 11. April, 12.39 Uhr: Nun hat sich Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg zum Treffen von Kanzler Karl Nehammer mit Wladimir Putin geäußert - und zur Kritik Stellung genommen: „Es geht einfach darum, dass wir (...) jede Chance ergreifen müssen, um die humanitäre Hölle in der Ukraine zu beenden“, erklärte er am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Österreichs Bundeskanzler gehe mit klaren Botschaften humanitärer und politischer Art nach Moskau. „Jede Stimme, die dem Präsidenten Putin verdeutlicht, wie die Realität sich außerhalb der Mauern des Kremls wirklich darstellt, ist keine verlorene Stimme“, sagte er.

Zu Befürchtungen, dass Russlands Präsident die Bilder vom Treffen für seine Zwecke nutzen könnte (siehe unten), erklärte Schallenberg: „Aus unserer Warte ist alles getan, damit es eben nicht missbraucht wird.“ Nehammer wolle sich im Anschluss an das Treffen vor Journalisten in Moskau äußern.

Ukraine-Verhandlungen: Nehammer stattet Putin Besuch ab - Am Tag nach Selenskyj-Treffen

Erstmeldung: Moskau/Wien - Ab wann sollte man diplomatische Bemühungen einstellen? Diese Frage stellt sich angesichts des Medien-Echos auf den Besuch von Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer* in Moskau. Der 49-Jährige trifft sich am Montag (11. April) mit Wladimir Putin, um über den Ukraine-Konflikt zu sprechen. Das Regierungsoberhaupt der Alpenrepublik möchte als „Brückenbauer“ fungieren und sich für Frieden in der Kriegsregion stark machen.

Wie hoch der Einfluss des ranghohen Politikers aus der Alpenrepublik ist, erscheint fraglich: Bislang sind jegliche Bemühungen um eine Beilegung der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine gescheitert: Weder die ukrainische noch die russische Seite scheinen bereit, von ihren Standpunkten abzurücken. Nehammer reist als erster EU-Regierungschef überhaupt seit Kriegsbeginn zu Putin, Amtskollegen anderer EU-Länder wählten den telefonischen Kontakt.

Während viele Menschen die Bemühungen Nehammers um eine friedliche Lösung positiv bewerten, reagieren andere mit Kritik und sind der Meinung, man solle jeglichen Dialog verweigern. Darf man einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher* die Hand reichen? Man kann Karl Nehammer nicht den Vorwurf machen, sich nur eine Sicht des dramatischen Ukraine-Konflikts* anzuhören: Am Tag zuvor gastierte der Bundeskanzler mitsamt Delegation bereits in der Ukraine, um u. a. mit Machthaber Wolodymyr Selenskyj zu reden. Dazu stand ein Besuch in zerstörten Orten wie Butscha an.

Karl Nehammer (r.) bei einem Termin Wien Anfang des Monats. Am 11. April ist Österreichs Bundeskanzler zu Gast bei Wladimir Putin. © IMAGO/ALEX HALADA

Russland-Reise von Österreich-Kanzler Nehammer - „Aufwartung“ für Präsident Putin?

Wie das Portal Oe24 berichtet, findet das Treffen nicht etwa im Moskauer Kreml statt, sondern in Putins Residenz in Moskau. Vereinbart wurde ein Gespräch unter vier Augen. Videos seien nicht erlaubt, dazu lediglich ein Foto. Landsmann Gerhard Mangott, ein österreichischer Politexperte, erklärt gegenüber dem ORF: „Ich halte diesen Besuch nicht für eine kluge Entscheidung, ganz und gar nicht.“

Politikwissenschaftler Mangott deutet jenes Szenario an, das oft benutzt wird, wenn es um Informationen und die Perspektive Russlands geht: „Das wird von der russischen Propaganda benutzt werden: Schaut, das ist ein westlicher Regierungschef, der mir die Aufwartung macht. Nehammer liefert Putin grandiose Fernsehbilder.“

Sergej Orlow, Vize-Bürgermeister der Stadt Mariupol, ließ bezüglich Nehammers Reise nach Moskau wissen: „Das gehört sich nicht. Die Kriegsverbrechen, die Russland auf dem ukrainischen Boden begeht, finden weiterhin statt. (PF) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA