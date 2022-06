Von der Leyen zu EU-Beitrittsgesprächen in Kiew - Biden warnte Selenskyj vor Invasion: „Wollte nicht hören“

Von: Christoph Gschoßmann

Ursula von der Leyen reist nach Kiew zu EU-Beitrittsgesprächen. US-Präsident Biden warnte Selenskyj vor einer Invasion Russlands. News-Ticker zur Diplomatie im Ukraine-Krieg.

„Selenskyj wollte nicht hören“ - Kiew verstimmt nach Biden-Äußerung

Update vom 11. Juni, 11.53 Uhr: Die politische Führung der Ukraine hat verstimmt auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden reagiert, wonach Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Kriegsbeginn die von Russland ausgehende Gefahr nicht ernst genug genommen haben soll. Bei einer Fundraiser-Veranstaltung am Freitagabend in Los Angeles hatte Biden gesagt, es habe bereits vor dem 24. Februar Beweise dafür gegeben, dass Kremlchef Wladimir Putin die Ukraine überfallen wolle. Dann fügte er hinzu: „Es gab keinen Zweifel. Und Selenskyj wollte es nicht hören - viele Leute wollten es nicht.“

„Die Phrase „wollte nicht hören“ bedarf sicherlich einer Erläuterung“, sagte am Samstag der ukrainische Präsidentensprecher Serhij Nykyforow. Selenskyj habe die internationalen Partner immer wieder dazu aufgerufen, präventiv Sanktionen zu verhängen, um Russland zu einem Abzug der damals bereits in der Grenzregion zur Ukraine stationierten Truppen zu zwingen, sagte Nykyforow der Onlinezeitung Liga.net. „Und hier kann man schon sagen, dass unsere Partner „uns nicht hören wollten““, sagte er.

Ukraine-Krieg: Von der Leyen zu Gesprächen über EU-Beitrittsantrag in Kiew

Update vom 11. Juni, 10.57 Uhr: Geht es nun doch ganz schnell mit einem EU-Beitritt der Ukraine? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Samstag zu Gesprächen über den Beitrittsantrag der Ukraine in Kiew eingetroffen.

Die deutsche Spitzenpolitikerin wollte mit Präsident Wolodymyr Selenskyj unter anderem noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs erörtern. Die EU-Kommission wird voraussichtlich kommenden Freitag ihre Einschätzung dazu veröffentlichen, ob der Ukraine der Status als Kandidat für einen EU-Beitritt gewährt werden sollte.

Biden warnte Ukraine vor russischem Einmarsch: „Selenskyj wollte nicht hören“

Erstmeldung vom 11. Juni, 9.22 Uhr: München / Kiew / Washington - Wie sehr hat die USA die Ukraine vor einer russischen Invasion gewarnt - und wurden diese Warnungen in den Wind geschlagen? Laut den Amerikanern ist es genau so abgelaufen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Warnungen vor einem russischen Einmarsch kurz vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs laut US-Präsident Joe Biden ignoriert. Bei einer Veranstaltung in Los Angeles am Freitag sagte Biden, es habe „keinen Zweifel“ daran gegeben, dass Russland „über die Grenze gehen“ würde. Biden wirft dem ukrainischen Präsidenten vor: „Selenskyj wollte das nicht hören, und viele andere auch nicht.“

US-Präsident Joe Biden (r.) und Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj, Präsident der Ukraine, während eines Gespräches im Oval Office. © Evan Vucci/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Joe Biden warnte - „Ich weiß, dass viele Leute dachten, ich würde übertreiben“

Die US-Regierung habe Daten gehabt, die ihre Einschätzung stützten. Biden hatte bereits damit gerechnet, dass auch diese nicht reichen würden, um die Politiker in der Ukraine zu überzeugen. „Ich weiß, dass viele Leute dachten, ich würde übertreiben“, sagte er mit Blick auf US-Warnungen vor einem möglichen russischen Angriff.

Nicht nur kurz vor dem Krieg hatten die US-Amerikaner versucht, auf die drohende Gefahr hinzuweisen - sondern bereits lange davor. Bei einigen europäischen Staaten stießen die Äußerungen damals auf Unglauben und sogar Kritik. Einige Länder warfen Washington Alarmismus vor. Am 24. Februar wurden die Befürchtungen dann aber wahr - der Ukraine-Konflikt eskalierte. (cg mit afp)

