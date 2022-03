Wende in Ukraine-Verhandlungen? Selenskyj-Berater sieht Möglichkeiten auf „relativ einfache“ Einigung

Teilen

Selenskyj kündigte an, über jeden möglichen „Kompromiss“ mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. Der News-Ticker zu den Ukraine-Verhandlungen.

Eskalierter Ukraine-Konflikt * : Die Verhandlungen zwischen Delegationen aus Russland und der Ukraine blieben vorerst weiter ohne Ergebnis.

: Die Verhandlungen zwischen Delegationen aus Russland und der Ukraine blieben vorerst weiter ohne Ergebnis. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hat russischen Ultimaten in einem Interview eine klare Absage erteilt (siehe Erstmeldung).

Gleichzeitig erneuerte er sein Angebot, seinen Amtskollegen Wladimir Putin persönlich zu treffen (Update vom 22. März, 9.18 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den diplomatischen Verhandlungen im Rahmen des Ukraine-Kriegs wird regelmäßig aktualisiert. Die Hintergründe zur Ukraine-Krise* hier.

Update vom 22. März, 12.01 Uhr: Kommen die Ukraine-Verhandlungen jetzt womöglich voran? Wie unter anderem das US-Magazin Politico berichtet, könne man sich laut Selenskyj-Berater Alexander Rodnyansky bei einigen Themen „relativ einfach“ einigen - etwa bei der Nato-Mitgliedschaft oder der Verwendung von Russisch als Regionalsprache. Territorium abzugeben schloss er allerdings aus.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj will „alles ansprechen, was Russland verärgert und missfällt“

Update vom 22. März, 11.38 Uhr: Bei einem Treffen mit Putin (siehe vorheriges Update) sei der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereit, auch über den Status der von Russland annektierten Krim und der Separatisten-Gebiete im Donbass zu sprechen. Das sagte er am Montagabend im Gespräch mit mehreren ukrainischen Medien.

Selenskyj erklärte sich dazu bereit, „alles anzusprechen, was Russland verärgert und missfällt“. „Die Frage der Krim und des Donbass ist für alle eine sehr schwierige Geschichte“, sagte Selenskyj über die 2014 annektierte Halbinsel und die international nicht anerkannten „Volksrepubliken“ im Osten des Landes.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj zu Gesprächen mit Putin über die Krim und den Donbass bereit

Er forderte „Sicherheitsgarantien“ und ein Ende der russischen Angriffe. Danach könnten er und Putin „über alle Fragen“ sprechen. „Würden wir sie alle klären? Nein. Aber es gibt eine Chance, dass wir es teilweise schaffen - zumindest um den Krieg zu beenden“, fügte er hinzu. Selenskyj betonte, dass die Krim und die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk zur Ukraine gehörten, und dass sein Land nicht kapitulieren werde. Über jegliches Abkommen mit Moskau, das „historische“ Veränderungen mit sich bringe, müssten letztlich die Ukrainer in einem Referendum abstimmen, fügte er hinzu.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj © Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Imago Images

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj besteht auf Gespräch mit Putin

Update vom 22. März, 9.18 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Ukraine-Krieg angekündigt, über jeden möglichen „Kompromiss“ bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen (siehe Erstmeldung). Das sagte der Staatschef in einem am Montagabend veröffentlichten Interview mit der Nachrichten-Website Suspilne.

Außerdem bestand Selenskyj auf einem persönlichen Gespräch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. „Ich glaube, dass es ohne ein solches Treffen unmöglich ist, vollständig zu verstehen, wozu sie bereit sind, um den Krieg zu beenden“, sagte er mit Blick auf die russische Verhandlungsposition weiter.

Zur Hauptstreitpunkt einer möglichen Nato-Mitgliedschaft sagte er, sein Land habe „verstanden“, dass es von dem Verteidigungsbündnis „nicht akzeptiert“ werde, weil die Mitgliedsstaaten „Angst vor Russland haben“. Nun brauche sein Land „andere Sicherheitsgarantien“.

Seinen Angaben zufolge gibt es „Nato-Länder“, die „Garanten für die Sicherheit“ der Ukraine „sein wollen“. Diese seien „bereit, alles zu tun, was das Bündnis tun müsste, wenn wir Mitglied wären“. Solche Sicherheitsgarantien ohne formelle Nato-Mitgliedschaft wären aus seiner Sicht ein „normaler Kompromiss“.

Update vom 21. März, 22.15 Uhr: Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hat US-Präsident Joe Biden US-amerikanische Unternehmen vor Cyber-Angriffen aus Moskau gewarnt. Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, „dass die russische Regierung Optionen für mögliche Cyber-Angriffe auskundschaftet“, erklärte der 79-Jährige am Montag.

Biden bezeichnete Cyber-Attacken als Teil der russischen Strategie gegen den Westen. Die US-Regierung werde weiterhin „jedes Instrument nutzen, um Cyber-Angriffe auf die wesentliche Infrastruktur zu verhindern, zum Erliegen zu bringen, oder, falls nötig, auf solche Cyber-Attacken zu reagieren“. Da der Großteil der westlichen Infrastruktur jedoch Privatpersonen oder -unternehmen gehört, müssten die Unternehmen selbst aktiv werden, um sich gegen Cyber-Angriffe zu schützen. „Eigentümer und Betreiber müssen ihre Bemühungen verstärken, ihre digitalen Türen zu schließen“, so Biden.

Ukraine-Verhandlungen: Biden telefoniert vor Reise nach Europa mit Staatschefs

Update vom 21. März, 21.15 Uhr: US-Präsident Joe Biden* hat sich am Montagnachmittag mit den Staatschefs von Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg beraten. Wie das Weiße Haus bekannt gab, führte der Präsident ein etwa einstündiges Telefonat mit Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi und Boris Johnson, in dem die Verbündeten „ihre koordinierten Reaktionen auf Russlands unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff auf die Ukraine“ erörterten.

Ukraine-Verhandlungen: Vor Reise nach Europa - Biden sichert Ukrainern weitere Unterstützung zu

Einigkeit unter den Gesprächsteilnehmern bestand wohl vor allem darüber, dass man „die tapferen Ukrainer, die ihr Land gegen die russische Aggression verteidigen“, weiter mit Militärhilfe unterstützen werde. Thema seien auch die „die jüngsten diplomatischen Bemühungen zur Unterstützung der Bemühungen der Ukraine um einen Waffenstillstand“ und die humanitäre Hilfe für die drei Millionen Geflüchteten gewesen.

Biden wird aufgrund der aktuellen Lage in den kommenden Tagen persönlich nach Europa reisen, um Gespräche zu führen. Am Donnerstag nimmt der US-Präsident an einem Nato-Gipfel und einem EU-Gipfel in Brüssel teil. Am Freitag reist Biden dann weiter nach Polen.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Selenskyj richtet sich in Interview mit klarer Ansage an Moskau

Erstmeldung vom 21. März: Kiew/Moskau - Die Ukraine wird sich nach den Worten ihres Staatschefs Wolodymyr Selenskyj* nicht auf „russische Ultimaten“ zur Beendigung des Krieges* einlassen. „Die Ukraine kann kein russisches Ultimatum akzeptieren“, sagte Selenskyj in einem am Montagabend von der Nachrichten-Website Suspilne veröffentlichten Video-Interview. Ziel Russlands sei es, die Ukraine zu „zerstören“.

Kriegs-Verhandlungen: Moskau will laut Selenskyj „Übergabe“ der Städte Mariupol, Charkiw und Kiew erreichen

Moskau wolle unter anderem die „Übergabe“ der Städte Mariupol, Charkiw und Kiew* durch die Ukraine erreichen, sagte Selenskyj. Dem könnten aber „weder die Menschen in Charkiw noch die in Mariupol oder Kiew noch ich, der Präsident“, nachkommen.

In diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Videostandbild spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am frühen Morgen des 21. März 2022. © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Selenskyj zufolge versucht die russische Regierung, der ukrainischen Seite ihre Forderungen zu diktieren. Die russische Delegation verfolge dabei den Ansatz: „Wir stellen ein Ultimatum, hier sind die Punkte, Sie erfüllen Sie alle und dann beenden wir den Krieg“, sagte Selenskyj. Auf diese Weise werde Moskau jedoch keine Ergebnisse erzielen.

Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland: Jeder „Kompromiss“ mit Moskau soll Ukrainern in Referendum vorgelegt werden

Die Bevölkerung der Ukraine sei angesichts des russischen Angriffskriegs* „geeint“, betonte Selenskyj. Dies sei auch sichtbar in Städten wie Melitopol und Berdjansk, die bereits von Russland besetzt seien. Wo russische Soldaten ihre Flagge hissten, „nehmen sie die Leute herunter“, sagte der Präsident.

In Bezug auf die Rolle der russischen Truppen im Ukrakine-Krieg sagte Selenskyj: „Was wollt ihr? Uns alle vernichten.“ Die Ultimaten Moskaus würden nur Wirklichkeit werden, „wenn wir nicht mehr sind“.

Außerdem kündigte Selenskyj an, über jeden möglichen „Kompromiss“ bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. Die Inhalte eines möglichen Abkommens könnten „historische“ Veränderungen bedeuten, sagte der Staatschef. Entschieden werde darüber von ukrainischer Seite am Ende in einem Referendum. (AFP/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.