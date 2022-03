Russland warnt vor „Provokation“ durch Nato-Truppen - und droht mit „Vergeltungsmaßnahmen“ bei Bündnis-Erweiterung

Von: Astrid Theil, Florian Naumann

Teilen

Die Ukraine-Verhandlungen sind vorerst gescheitert. Die USA und westliche Partner wollen den Handel mit Russland massiv einschränken. Der News-Ticker.

Verhandlungen zum Ukraine-Konflikt* zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine sind am Donnerstag gescheitert.

Kreml-Chef Wladimir Putin* verschärfte am Freitag den Tonfall gegenüber dem Westen. Truppen sollen an die Nato-Grenzen entsandt werden (siehe Erstmeldung).

Annalena Baerbock reist am Samstag nach Moldau, um sich ein Bild der Lage vor Ort zu machen (siehe Update vom 12. März, 6.13 Uhr).

US-Präsident Biden betont, dass es zu keinem „Dritten Weltkrieg“ kommen dürfe (siehe Update vom 12. März, 10.00 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen und diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise hier*.

Update vom 12. März, 11.10 Uhr: Russland warnt vor einer weiteren Verstärkung der Nato-Präsenz im Baltikum. „Der Aufbau von Nato-Truppen und -Infrastruktur direkt an unseren Grenzen sowie Pläne für ihren dauerhaften Einsatz sind offen gesagt eine Provokation und führen zu einer deutlichen Zunahme der Konfrontation im Baltikum“, sagte der Direktor für Europapolitik im russischen Außenministerium, Sergej Beljajew, am Samstag (12. März) der Agentur Interfax.

Als Vorwand für die Verstärkung der Nato-Präsenz diene seiner Aussage nach eine „weit hergeholte“ russische Drohung. Die baltischen Staaten folgten „gehorsam“ allen Anordnungen der USA und versteckten sich hinter ihrem erfundenen „Frontlinienstatus“, sagte Beljajew. „Wir beobachten dies und ziehen die notwendigen Schlüsse“. Er betonte: „Zugleich hat unser Land die Allianz nie bedroht und bedroht sie nicht.“

Beljajew warnte zudem erneut vor einer Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato. Dies hätte „ernsthafte militärische und politische Folgen, die uns dazu zwingen würden, die gesamte Bandbreite der Beziehungen zu diesen Staaten zu überdenken und Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen“, sagte er. Details wurden dabei jedoch nicht genannt. Beljajew betonte, dass die Neutralität der beiden Staaten ein wichtiger Faktor sei, um die Sicherheit in Europa zu garantieren.

US-Präsident Joe Biden warnt vor „Drittem Weltkrieg“

Update vom 12. März, 10.00 Uhr: US-Präsident Joe Biden warnt vor einer direkten Konfrontation zwischen der Nato und Russland. Daher müsse eine militärische Konfrontation zwischen dem US-Militär und den russischen Streitkräften verhindert werden, damit es nicht zu einem „Dritten Weltkrieg“ komme. Das US-Militär und die Nato-Partner werden allerdings jeden Zentimeter des Bündnisgebiets geeint und mit voller Macht verteidigen, twitterte Biden am Freitag.

„Aber wir werden in der Ukraine keinen Krieg mit Russland führen. Eine direkte Konfrontation zwischen der Nato und Russland ist der dritte Weltkrieg – und etwas, das zu verhindern wir uns bemühen müssen“, so Biden. Bei einem Auftritt seiner demokratischen Partei im US-Bundesstaat Pennsylvania hatte sich Biden am Freitag (11. März) auch zu der Debatte um die denkbare Übergabe von Kampfflugzeugen an die Ukraine geäußert. Laut Biden dürfe keine Situation aufkommen, in der die USA Flugzeuge oder Panzer mit amerikanischer Besatzung in die Ukraine schickten. „Das muss man verstehen, da darf man sich nichts vormachen, egal was alle sagen – das heißt dann dritter Weltkrieg“, sagte der Präsident.

Lesen Sie auch Der Arabische Frühling hat alles verändert — in Europa Zehn Jahre ist die regionale Revolution in den arabischen Ländern her. Doch es ist ihr Nachbarkontinent, der nie wieder sein wird wie zuvor. Der Arabische Frühling hat alles verändert — in Europa Rückruf bei Discounter Netto: Vor Nuss-Spezialität wird gewarnt - Leberschäden nach Verzehr Der Discounter Netto ruft eine beliebte Nuss-Spezialität zurück. Der Verzehr des betroffenen Produkts kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Rückruf bei Discounter Netto: Vor Nuss-Spezialität wird gewarnt - Leberschäden nach Verzehr

USA werfen Russland Verstöße gegen Grundsätze nuklearer Sicherheit vor

Update vom 12. März, 08.00 Uhr: Die USA werfen Russland Verstöße gegen die Grundsätze nuklearer Sicherheit vor. Der Grund: Die russischen Angriffe gegen Atomanlagen in der Ukraine. US-Energieministerin Jennifer Granholm teilte auf Twitter mit, dass die US-Regierung über den anhaltenden russischen Beschuss von Nuklearanlagen in der Ukraine besorgt sei. „Wir beobachten Berichte über Schäden an einer Forschungseinrichtung in Charkiw. Das kurzfristige Sicherheitsrisiko ist gering, aber der fortgesetzte russische Beschuss von Nuklearanlagen muss aufhören“, teilte die Ministerin mit.

Nach dem Angriff auf das nukleare Forschungszentrum in Charkiw seien bislang noch keine Anzeichen für eine Freisetzung von Radioaktivität festgestellt worden. Dies teilte das ukrainische Parlament zur Situation der Atomanlagen in der Ukraine mit. Auch die Stromversorgung sicherheitsrelevanter Systeme und Komponenten sei wiederhergestellt. Das Personal der Anlage arbeite an der Beseitigung der Folgen des Bombenangriffes. Am Gebäude habe es leichte Schäden gegeben.

Die ukrainische staatliche Atomaufsichtsbehörde hatte in der Nacht zu Freitag gemeldet, dass Russland bereits zum zweiten Mal dieselbe Atomforschungsanlage am nördlichen Stadtrand von Charkiw beschossen habe. Am Charkiwer Institut für Physik und Technologie befindet sich ein Forschungsreaktor, der mit schwach angereichertem Uran betrieben wird.

Annalena Baerbock in der Republik Moldau

Update vom 12. März, 06.13 Uhr: Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine besucht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Samstag die an das Kriegsland angrenzende Republik Moldau. Baerbock wolle sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort machen und prüfen, wie Deutschland Moldaus Regierung in der derzeitigen Ausnahmesituation „noch umfassender unterstützen“ könne, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Auf dem Programm steht demnach zudem ein Treffen mit dem moldauischen Außenminister Nicu Popescu.

Baerbock auf dem Weg nach Moldau: „Überschwappen nicht zulassen“

Baerbocks Besuch in Moldau folgt auf eine mehrtägige Westbalkan-Reise der Ministerin. „Wir werden nicht zulassen, dass die von Russland verursachten Schockwellen auf weitere Länder in Europa überschwappen“, betonte sie im Vorfeld. In Moldau kommen derzeit viele Flüchtlinge aus der Ukraine an. Die ehemalige Sowjetrepublik strebt wie die Ukraine eine EU-Mitgliedschaft an. In der Republik Moldau liegt die abtrünnige Region Transnistrien, die seit den 1990er Jahren von Moskau unterstützt wird.

Update vom 11. März, 21.05 Uhr: Die wegen des Kriegs in der Ukraine eingerichtete militärische Hotline zwischen den USA und Russland ist nach US-Angaben weiter in Betrieb - wird aber hauptsächlich von Washington genutzt. Es habe aber bisher keine „spezifischen Interaktionen“ gegeben, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Freitag. Die USA würden die Hotline ein- bis zweimal am Tag testen und bis auf wenige Ausnahmen sei auch jemand rangegangen. Daher wisse man, dass die Hotline funktioniere. Auf die Frage, ob sich auch Russland bisher mal gemeldet habe, sagte Kirby: „Soweit ich weiß, haben wir uns ein- oder zweimal am Tag bei ihnen gemeldet.“

Update vom 11. März, 19.45 Uhr: Die Ukraine hat Russlands Behauptungen über angeblich in der Ukraine produzierte Biowaffen zurückgewiesen. „Die Ukraine betreibt ein Gesundheitssystem, das seine internationalen Verpflichtungen vollständig erfüllt und in voller Zusammenarbeit mit allen relevanten internationalen Organisationen arbeitet“, sagte der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. „Der Rest ist ein Haufen wahnsinniger Delirien von (Russlands Präsident Wladimir) Putin und seinen Handlangern, einschließlich der russischen Vertretung bei den Vereinten Nationen.“

Ukraine-Verhandlungen: USA und westliche Partner wollen Handel mit Russland weiter einschränken

Update vom 11. März, 19 Uhr: Die USA wollen zusammen mit ihren westlichen Partnern den Handel mit Russland wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine massiv einschränken. US-Präsident Joe Biden kündigte am Freitag an, die USA und ihre Verbündeten würden Russland den Status einer „meistbegünstigten Nation“ entziehen. Dies würde den Weg für Zollerhöhungen und weitere Handelsbeschränkungen ebnen. „Das wird ein weiterer verheerender Schlag gegen die russische Wirtschaft“, sagte Biden. Der Präsident kündigte bei in einer Ansprache im Weißen Haus zudem ein Importverbot für Wodka, Meeresfrüchte und Diamanten aus Russland an. Das US-Handelsministerium verkündete derweil ein Verbot von Exporten bestimmter Luxusgüter wie Juwelen, Kleidung und Fahrzeugen aus den USA nach Russland und Belarus.

Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht im Ukraine-Krieg von einer „humanitären Katastrophe“. In einer Fernsehansprache forderte er härtere Sanktionen gegen Russland. © dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin sei „der Aggressor“ im Ukraine-Krieg, sagte Biden. „Und Putin muss den Preis dafür bezahlen. Er kann nicht einen Krieg fortführen, der die Grundfeste des internationalen Friedens und der internationalen Stabilität bedroht, und dann um Hilfe der internationalen Gemeinschaft bitten. “Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten kündigten in einer gemeinsamen Erklärung an, sie würden alle darauf hinarbeiten, Russland den Status einer meistbegünstigten Nation für „Schlüsselprodukte“ zu entziehen. Dies würde wichtige Vorteile der Mitgliedschaft Russland bei der Welthandelsorganisation (WTO) beenden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, auch die EU werde Russland den Status der Meistbegünstigung entziehen. Zudem werde die EU daran arbeiten, die Mitgliedschaft Russlands in Finanzinstitutionen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank zu suspendieren.

Ukraine-News: Biden zu Russland-Invasion – „Putins Krieg wird kein Sieg sein“

Update vom 11. März, 17.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs weitere Unterstützung zugesichert - auch im Hinblick auf Waffenlieferungen und die Aufnahme von Flüchtlingen. „Wir werden dafür sorgen, dass die Ukraine Waffen hat, um sich gegen eindringende russische Truppen zu verteidigen“, sagte Biden am Freitag in Washington. „Und ich werde ukrainische Flüchtlinge willkommen heißen. Wir sollten sie hier mit offenen Armen empfangen, wenn sie Zugang brauchen.“ Man wolle außerdem Geld und Lebensmittel in die Ukraine schicken, so Biden weiter.

„Wir wissen bereits, dass Putins Krieg gegen die Ukraine niemals ein Sieg sein wird“, sagte Biden weiter. „Wir werden nicht zulassen, dass Autokraten und Möchtegern-Kaiser die Richtung der Welt diktieren“, warnte er. Demokratien würden ihre Stärke zeigen und nicht nachgeben. Der US-Präsident warnte gleichzeitig erneut vor einem Dritten Weltkrieg, sollte es zu einer direkten Konfrontation zwischen der Nato und Russland kommen. Er betonte: „Wir werden in der Ukraine keinen Krieg gegen Russland führen.“

Update vom 11. März, 17.25 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat Russland vor einem Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine gewarnt. Russland würde bei einem Einsatz chemischer Waffen „einen hohen Preis zahlen“, sagte Biden am Freitag im Weißen Haus auf eine entsprechende Journalistenfrage. Zuletzt waren Befürchtungen laut geworden, der Kreml in Moskau könnte mit Vorwürfen, die Ukraine verfüge über biologische oder chemische Waffen, eine Vorwand für einen eigenen Einsatz solcher Waffen schaffen.

Ukraine-Verhandlungen: Macron verspricht Hilfe Europas beim Wiederaufbau in der Ukraine

Update vom 11. März, 17.18 Uhr: Für den Wiederaufbau in der Ukraine nach dem derzeitigen Krieg hat der französische Präsident Emmanuel Macron Hilfe der Europäischen Union zugesagt. „Wir werden da sein, um wiederaufzubauen, was der brutale und ungerechtfertigte Angriffs Russlands zerstört hat“, sagte Macron am Freitag nach einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU in Versailles. Man werde versorgen, aufbauen und dabei helfen, wieder aufzustehen.

Macron sagte auch: „Wir unterstützen die Ukraine heute und wir werden sie so lange unterstützen, wie der Krieg dauert.“ Der Ukraine zur Seite zu stehen sei neben diplomatischen Bemühungen und Sanktionen gegen Russland eine der drei Arten der Staatengemeinschaft, derzeit zu intervenieren.

Update vom 11. März, 17 Uhr: Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski hat ein „Staffettensystem“ für die Aufnahme und Weiterleitung ukrainischer Flüchtlinge in Europa angekündigt. Dies sei mit den Partnern der westlichen Länder vorbereitet worden, sagte er am Freitag in Warschau. Flüchtlinge, die in Warschau, Krakau oder anderen polnischen Städten einträfen oder sich bereits in den Aufnahmezentren des Landes befänden, würden in Autobussen oder Sonderzügen die Weiterreise in andere europäische Staaten antreten. „Europa hat seine Grenzen für alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geöffnet“, sagte Kaminski. Es werde nicht über Quoten gesprochen oder die Zahl von Flüchtlingen, die einzelne Länder aufnehmen werden. „Wir als Europa müssen alle Flüchtlinge aufnehmen, denn die Situation erfordert dies.“

Ukraine-News: US-Vize Kamala Harris – Absichtliche Angriffe auf Zivilisten sind Kriegsverbrechen

Update vom 11. März, 16.30 Uhr: US-Vize-Präsidentin Kamala Harris hat mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine „absichtliche Angriffe auf Zivilisten“ als Kriegsverbrechen bezeichnet. „Jeder vorsätzliche Angriff oder das Abzielen auf Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen“, sagte Harris am Freitag bei einem Treffen mit dem rumänischen Präsident Klaus Johannis in Bukarest. Es sei schmerzlich, mit anzusehen, was mit unschuldigen Menschen in der Ukraine geschehe.

Die Menschen in der Ukraine wollten einfach nur in ihrem eigenen Land leben, in ihre Kirche gehen und ihre Kinder in der Gemeinde großziehen, in der ihren Familien seit Generationen lebten, so Harris weiter. Die Welt werde derzeit „Zeuge des Grauens“. US-Außenminister Antony Blinken hatte am Wochenende gesagt: „Wir haben sehr glaubwürdige Berichte über vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten erhalten, was ein Kriegsverbrechen darstellen würde.“

Putin will Truppen an Nato-Grenze schicken - Selenskyj sieht bereits „Wendepunkt“ im Krieg

Update vom 11. März, 14.40 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer Fernsehansprache an die Ukrainer gewandt - und von einem „strategischen Wendepunkt“ gesprochen. „Es ist unmöglich zu sagen, wie viele Tage wir noch brauchen, um ukrainisches Land zu befreien. Aber wir können sagen, dass wir es schaffen werden“, erklärte er übereinstimmenden Medienberichten zufolge.

Selenskyj hat zugleich erneut stärkere Russland-Sanktionen der EU eingefordert. „Man muss stärker vorgehen. Das ist nicht das, was wir erwarten“, sagte Selenskyj in einem über Telegram veröffentlichten Video. „Die Entscheidungen der Politiker müssen mit der Stimmung unserer Völker, der europäischen Völker übereinstimmen“, sagte der ukrainische Präsident. „Die Europäische Union muss mehr für uns tun, für die Ukraine.“ Die EU hatte sich bei einem informellen Gipfel nicht zu härteren Schritten durchringen können - offenbar bremste dabei auch Kanzler Olaf Scholz.

Ukraine-Verhandlungen: Biden plant offenbar weiteren symbolischen Schlag gegen Russland

Update vom 11. März, 14.34 Uhr: US-Präsident Joe Biden* bereitet offenbar einen weiteren symbolischen Akt gegen den Kreml vor: Biden wolle noch am Freitag verkünden, dass Russland den Status als „most favored nation“ für die G7 und die EU verliere, berichtet der Sender CNN unter Berufung auf in die Pläne eingeweihte Quellen. Das auf Deutsch „Meistbegünstigung“ genannte Prinzip gewährt im internationalen Handel keine Vorteile - es sichert einem Land vielmehr normale Handelsbeziehungen nach üblichen Zollvorschriften zu. Russland könnte nach dem Schritt also schlechter gestellt werden.

Wladimir Putin hatte am Vormittag erklärt, ein russischer Staatsbankrott drohe nicht. Er sprach im Gegenteil von einer Stärkung für Russland und Belarus durch die Sanktionen des Westens*. Wann immer der Westen Maßnahmen erlassen habe, habe man „neue Kompetenzen erworben und alte auf einem neuen technischen Level wiederhergestellt“.

Update vom 11. März, 13.30 Uhr: Finnlands Präsident Sauli Niinistö hat vor einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin zunächst mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Die beiden sprachen über die Kriegssituation und die finnische Unterstützung für die Ukraine, wie Niinistös Büro am Freitag mitteilte. Dabei sei es auch um die Notwendigkeit gegangen, eine sichere Evakuierung von Zivilisten durch humanitäre Korridore und die Sicherheit von Atomkraftwerken zu gewährleisten.

Niinistö und Selenskyj seien sich einig gewesen, dass man in Kontakt bleiben wolle. „Ich habe großen Respekt für Sie, Herr Präsident“, teilte Niinistö im Anschluss an das Telefonat auf Twitter mit. „Ich tue mein Bestes für den Frieden.“ Selenskyj dankte seinem Kollegen in einem Tweet für die Unterstützung.

Ukraine-Verhandlungen „nun fast täglich“: Putin macht „positive Veränderungen“ aus

Update vom 11. März, 13.10 Uhr: Russlands Staatschef Wladimir Putin macht in den Verhandlungen mit der Ukraine „positive Veränderungen“ aus. „Da sind gewisse positive Veränderungen, haben mir unsere Unterhändler berichtet“, sagte Putin am Freitag während eines vom Fernsehen übertragenen Treffens mit dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko*. Die Verhandlungen würden „nun auf fast täglicher Basis geführt“.

Ukraine-Kriegs-Verhandlungen: Russland übergibt konkrete Forderungen - Selenskyj-Treffen möglich?

Update vom 11. März, 12.48 Uhr: Mehr als zwei Wochen nach seinem Angriff auf die Ukraine pocht Russland auf seine eigenen Forderungen an die Ukraine und die Nato. Konkret gehe es um das Vorrücken von Nato-Infrastruktur an Russlands westlichen Grenzen und um die Handlungen der Ukraine im Donbass, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge. „Für die Lösung dieser beiden Fragen wurden die von der russischen Seite formulierten, konkreten Forderungen der ukrainischen Seite übergeben. Soweit uns bekannt ist, diskutieren die Ukrainer diese Forderungen mit ihren Beratern, in erster Linie aus den USA und aus EU-Ländern.“

Ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sei nicht ausgeschlossen, sagte Peskow. „Aber zuerst müssen sowohl Delegationen als auch Minister ihren Teil dazu leisten, dass sich die Präsidenten nicht um des Prozesses, nicht um des Gesprächs, sondern um des Ergebnisses willen treffen.“

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Nato bleibt nach Putin-Ankündigung ruhig

Update vom 11. März, 12.30 Uhr: Wladimir Putin will offenbar „Verstärkung“ für seine Armee an den Westgrenzen schicken (siehe Erstmeldung) - die Nato bleibt allerdings betont ruhig. Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigte am Vormittag, die Allianz wollen einen offenen Krieg mit Russland verhindern. „Wir sind verantwortlich dafür zu verhindern, dass sich dieser Konflikt über die Grenzen der Ukraine hinaus intensiviert und zu einem offenen Krieg zwischen Russland und der Nato wird“, sagte er im türkischen Antalya der Nachrichtenagentur AFP.

Eine Vermittlungshoffnung ist unterdessen geplatzt. Der Patriarch der Russisch-Orthodoxen Kirche, Kyrill, ist auf die Bitte des Ökumenischen Rats der Kirchen um Bemühungen für ein Ende des Krieges in der Ukraine nicht eingegangen. In einem Brief beschuldigte er dagegen „Kräfte, die Russland offen als ihren Feind betrachten“, für den Konflikt verantwortlich zu sein. Er warf der Nato vor, ihre militärische Präsenz an Russlands Grenzen ausgebaut und Russlands Sorgen vor einem Angriff ignoriert zu haben - ausländische Kräfte wollten bewusst „einen Keil zwischen Russland und die Ukraine treiben“, betonte er zudem.

Die britische Regierung rechnet aktuell mit einer russischen Offensive auf Kiew noch in den nächsten Tagen.

Russland-Ukraine-Verhandlungen: Neue Eskalation? Putin will Truppen an Nato-Grenzen schicken

Erstmeldung: Moskau - Die mit einiger Hoffnung erwarteten Minister-Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine sind am Donnerstag (10. März) gescheitert - nun stehen im Kreml die Zeichen offenbar erneut auf Eskalation. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich am Freitag in einem weiteren inszenierten Minister-Gespräch im Staatsfernsehen alles andere als friedensbereit geäußert. Eine indirekte Drohung richtete sich dabei auch gegen die Nato-Staaten.

Putin forderte seinen Verteidigungsminister Sergej Schoigu in der TV-Übertragung einer Sicherheitsrat-Sitzung auf, einen Plan zur Verstärkung der russischen Truppen an der Grenze zum Westen zu erarbeiten. Als Grund nannte Putin die „von den Nato-Ländern beschlossenen Maßnahmen“.

Wladimir Putin am Freitag bei der TV-Übertragung eines Sicherheitsrats-Treffen zum Ukraine-Krieg. © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Ukraine-Verhandlungen: Putin auf Konfrontation mit dem Westen - mit „freiwilligen Kämpfern“

Auch weitere eher unkonventionelle Maßnahmen in den laufenden Kämpfen in der Ukraine ordnete Putin an. Er will die Entsendung von „freiwilligen Kämpfern“ in das Kriegsgebiet erleichtern. Auch hier stellte der Kremlchef den Schritt als reine „Reaktion“ auf den Westen dar. Anlass seien „Söldner“, die der Westen in die Ukraine gebracht habe. Tatsächlich gibt es eine „Fremdenlegion“ in der Ukraine - offenbar auch unter Beteiligung deutscher Staatsbürger.

„Wenn man sieht, dass es Menschen gibt, die auf freiwilliger Basis (den Separatisten in der Ostukraine) helfen wollen, dann muss man ihnen auf halbem Weg entgegenkommen und ihnen helfen, in die Kampfgebiete zu ziehen“, sagte Putin. Zuletzt gab es allerdings auch Spekulationen über eine bereits aufgebrauchte „Kampfkraft“ der russischen Armee*.

Russland ohne „Verhandlungswillen“? Ex-General rügt „Fake“-Gespräche

Der frühere Nato-General Egon Ramms warf Russland unterdessen mangelnden Willen zu Verhandlungen vor. Angesichts eines umstrittenen Statements von Putins Außenminister Lawrow nach den Gesprächen in der Türkei, warf Ramms im TV-Sender Phoenix dem Kreml vor, nur „alte Tiraden wieder an die Öffentlichkeit“ bringen zu wollen. „Von daher: Nein, kein ernster Verhandlungswille“. Die Gespräche seien zumindest zum Teil „nur Fake“.

Er übte auch Kritik an Falschinformationen der russischen Seite. „Hier wird von Moskaus Seite gegenüber der Ukraine und der äußeren Welt übelste Propaganda betrieben“, sagte Ramms. Auch die russische Bevölkerung stehe im Fokus einer Desinformationskampagne. Zuletzt deutete sich allerdings sogar im kremlnahen TV ein Stimmungswandel an*.

Am Donnerstag war auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder zu Gesprächen nach Moskau gereist. Über Vermittlungserfolge wurde zunächst allerdings nichts bekannt. (fn/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.