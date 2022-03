Ukraine-Verhandlungen: Ergebnis-Hoffnung? Jetzt der Tiefschlag aus Moskau - Kiew-Vorwürfe gegen Deutschland

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

Laut Russland gibt es keinen Durchbruch bei den Ukraine-Verhandlungen. Der ukrainische Außenminister verlangt mehr Hilfe vom Westen. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Nach den Verhandlungen in Istanbul sorgt Kremlsprecher Peskow für Ernüchterung (siehe Erstmeldung).

Nach den Verhandlungen in Istanbul sorgt Kremlsprecher Peskow für Ernüchterung (siehe Erstmeldung). Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba beklagt mangelnde Unterstützung durch den Westen und insbesondere Deutschland (siehe Erstmeldung).

Der Druck der Sanktionen lässt Russland verstärkt zu seinem Freund China blicken (siehe Update vom 30. März, 14.20 Uhr).

Update vom 30. März, 14.50 Uhr: Der Putin-Kritiker Michail Chodorkowski warnt vor einem Angriff Russlands auf die Nato. Der ehemalige Oligarch geht nicht davon aus, dass die Nato reagieren würde.

Update vom 30. März, 14.30 Uhr: Russland rudert bei der geplanten Zahlung von Gaslieferungen in Rubel überraschend zurück. Die Umstellung von Euro und Dollar auf den Rubel solle schrittweise erfolgen, teilte das russische Präsidialamt am Mittwoch überraschend mit.

Ukraine-Verhandlungen: Russland und China rücken im Krieg näher zusammen

Update vom 30. März, 14.20 Uhr: Russland und China haben ihre enge Partnerschaft bekräftigt und ihre Ambitionen zum Aufbau einer neuen Weltordnung bekundet. In einer von Moskau verbreiteten Erklärung kündigten beide Länder an, ihre „außenpolitische Koordinierung weiter zu vertiefen“ und „das gemeinsame Vorgehen auszuweiten“, ohne jedoch konkrete Maßnahmen zur Unterstützung Russlands durch China zu nennen.

Im Ukraine-Krieg hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach chinesischen Angaben versichert, sein Land wolle „Spannungen abbauen“. Nach Gesprächen von Chinas Außenminister Wang Yi mit Lawrow am Mittwoch in Tunxi in der Provinz Anhui berichtete das Außenministerium in Peking, Russland wolle die Friedensgespräche mit der Ukraine fortsetzen.

In dem Gespräch sagte Chinas Außenminister, die Ukraine-Frage habe eine komplexe Geschichte. Sie sei nicht nur das Ergebnis eines lang anhaltenden Sicherheitskonflikts, sondern auch einer Mentalität des Kalten Krieges und der Konfrontation. China unterstütze Russland und die Ukraine, die Schwierigkeiten in ihren Friedensgesprächen zu überwinden, um so schnell wie möglich eine Abkühlung vor Ort zu erreichen und eine große humanitäre Krise zu verhindern.

Ukraine-Verhandlungen: Russland sieht keinen Durchbruch nach Türkei-Gesprächen

Erstmeldung vom 30. März, 14.10 Uhr:

Kiew/Moskau – Kurz nach den Ukraine-Verhandlungen in der Türkei gab es Hoffnung. Doch bereits Tags drauf, am Mittwoch (30- März), sorgt der Kreml für Ernüchterung im Ukraine-Krieg*. „Im Moment können wir nichts sehr Vielversprechendes oder irgendeinen Durchbruch vermelden“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch bezüglich der Gespräche der ukrainischen und russischen Delegation in Istanbul. An diesen hatte auch der russische Oligarch Roman Abramowitsch teilgenommen. „Es gibt noch viel zu tun“, betonte der Sprecher von Staatschef Wladimir Putin*. Zuvor hatte Russland zugesagt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren.

Ukraine-Verhandlungen: „Wir vermeiden es sorgfältig, öffentliche Erklärungen zum Inhalt abzugeben“

Peskow bezeichnete es jedoch als „positiv“, dass die ukrainische Seite „endlich damit begonnen hat, ihre Vorschläge konkret zu formulieren und schriftlich festzuhalten“. Er fügte hinzu: „Wir vermeiden es sorgfältig, öffentliche Erklärungen zum Inhalt“ der Themen, die Gegenstand der Gespräche sind, abzugeben, da „wir glauben, dass die Verhandlungen diskret“ ablaufen sollten.

Die Aussagen stehen im Gegensatz zu den positiveren Äußerungen russischer Vertreter. Der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinski, berichtete nach dem Treffen von „substanziellen Gesprächen“ und sagte, dass die „klaren“ Vorschläge der Ukraine für ein Abkommen „sehr bald geprüft und dem Präsidenten“ vorgelegt werden würden.

Ukraine-Verhandlungen: Russland zieht ernüchterndes Fazit – Kiew kritisiert Deutschlands Position

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wiederum hat eine mangelnde Unterstützung durch den Westen und insbesondere Deutschland beklagt. „Einige westliche Staaten sind perfekt darin, Ausflüchte zu finden“, sagte Kuleba in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem stern. „Deutschland fürchtet sich davor, wirtschaftliche Opfer bringen zu müssen. Aber wissen Sie was? Wir bringen wirkliche Opfer. Wir verlieren Menschen.“ Weiter sagte er: „Solange der Krieg weitergeht, muss Ihr Land mehr für uns tun.“

Kuleba pocht zudem auf die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine*, die von der Nato jedoch abgelehnt wird. Der russische Präsident Wladimir Putin nutze seine Drohungen mit Atom- und Chemiewaffen nur als „Druck- und Einschüchterungselement“, sagt Kuleba. „Er will, dass der Westen vor Angst gelähmt wird, während Russland weiterhin ukrainische Städte auch ohne den Einsatz von Atomwaffen vom Erdboden tilgt.“

Ukraine-Krieg: Ukraine-Krieg: Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gehen in der Türkei weiter. © MAXIM SHEMETOV/AFP

Über die drohende Todesgefahr werde in der ukrainischen Führung aber nicht geredet, sagte der Außenminister. „Wir alle wissen: Es ist Krieg. Alles kann passieren. In jedem verdammten Moment. Da müssen wir durch. Und zwar mit Würde." Er selbst sei wahnsinnig stolz zu einem Land zu gehören, das sich so wehrt wie die Ukraine. „Wir haben keine Angst vor Russland", sagte Kuleba dem stern. „Wir haben keine Wahl. Wenn die Ukraine gewinnt, wird es ein neues Russland* geben. Wenn Russland gewinnt, wird es keine Ukraine mehr geben. Deshalb werden wir so lange kämpfen, bis wir gewonnen haben."