Ukraine: Verteidigungsministerium bestätigt kleine Landgewinne im Abschnitt Bachmut

Die Gewinne wurden von Maljar bestätigt. © IMAGO/STR

Kleinere Geländegewinne in der Nähe der seit langem umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine wurden vom ukrainischen Verteidigungsministerium bestätigt.

Kiew - «Unsere Verteidiger sind im Abschnitt Bachmut um zwei Kilometer vorgerückt», schrieb die in Kiew geborene Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Freitag bei Telegram. In der Stadt selbst seien innerhalb dieser Woche keine Positionen aufgegeben und dem russischen Feind große Verluste zugefügt worden.

Zuvor hatten russische Kriegsreporter von ukrainischen Vorstößen an den Flanken des Frontabschnitts um Bachmut berichtet. Die russische Söldnertruppe Wagner reklamiert dabei weiterhin einen langsamen, aber stetigen Vormarsch in der Stadt für sich. Bachmut hatte früher mehr als 70 000 Einwohner. Die Stadt steht zu 95 Prozent unter russischer Kontrolle und ist inzwischen fast völlig zerstört. (dpa)