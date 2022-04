Ukraine-Video nahe Butscha wirft Frage auf: Verletzter Russe durch ukrainische Soldaten hingerichtet?

Von: Magdalena von Zumbusch

Auch in dem kursierenden Video war ein russischer Panzer mit der „V-Kennzeichnung“ zu sehen. © IMAGO/Alex Chan Tsz Yuk

Die Beweislage für die Gräueltaten der russischen Armee in Butscha hat sich inzwischen verdichtet - doch begehen auch ukrainische Truppen hier Kriegsverbrechen? Ein neues Video liefert Hinweise.

Butscha - Ein Video, in der Nähe von Butscha gefilmt, zeigt eine brutale Erschießung. Laut einem Bericht der New York Times exekutieren für die Ukraine kämpfende Truppen einen schwer verletzten, wehrunfähigen russischen Soldaten.

Die New York Times bestätigt: Das Ukraine-Video der Exekution eines russischen Soldaten ist echt

Täglich gelangen neue Schreckensbilder des eskalierten Ukraine-Konflikts in Umlauf. Ein Video, das seit einigen Tagen auf dem Nachrichtendienst Telegram kursiert, zeigt die Erschießung eines schwer verletzten russischen Soldaten durch offenbar für die Ukraine kämpfende Truppen. Die New York Times hat inzwischen bestätigt, dass es sich um echtes Video-Material handelt.

Das von der New York Times nicht veröffentlichte Video zeige ein brutales Szenario des Ukraine-Krieges: Zu sehen seien mehrere russische Soldaten, die überwiegend regungslos auf einer Straße in ihrem eigenen Blut liegen, so der Bericht der New York Times. Als einer der Soldaten sich regt, feuert ein Kämpfer der offenbar ukrainischen Seite zwei Schüsse auf den am Boden liegenden Soldaten. Nach einer weiteren Regung tätigt er noch einen Schuss.

Ukraine: Suche nach Hinweisen für Kriegsverbrechen in Butscha

Der Vorfall ereignete sich dem Bericht der New York Times zufolge auf einer Straße nahe des Ortes Dmytrivka, wenige Kilometer süd-westlich von Butscha - der Stadt, die seit kurzem als Schauplatz mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen Russlands gegen die Ukraine bekannt ist. Finden also im Krieg Verbrechen gegen das Kriegsrecht auch von Seiten der ukrainischen Truppen statt?

Die Hinrichtung soll Ende März stattgefunden haben: Die russische Truppen hatten sich zu diesem Zeitpunkt westlich von Kiew bereits zurückzogen. An der Stelle, an der das Video aufgenommen wurde, gerieten sie offenbar in einen Hinterhalt. Bevor die Schüsse auf den am Boden liegenden Soldaten abgegeben werden, soll eine Person im Video nach Angaben der New York Times das Geschehen folgendermaßen beschrieben haben: „Er lebt noch. Filmen Sie diese Plünderer. Schau, er lebt noch. Er schnappt nach Luft.“

Die auf dem Boden liegenden Soldaten identifizierte die New York Times in ihrem Bericht mithilfe der Uniformen der Soldaten, sowie des von der russischen Seite verwendeten „V“-Zeichen eines neben den Figuren stehenden Panzers als Russen. Die feuernden Soldaten ordnete die Zeitung durch die im Video sichtbaren Flaggenabzeichen und blaue Armbinden der Ukraine zu. Außerdem riefen die Personen der Seite, von der die Schüsse ausgingen, offenbar mehrfach „Ruhm der Ukraine“.

Durch ukrainische Medien wurde offenbar in den Raum gestellt, dass es sich bei den Kämpfern auch um die „Georgische Legion“ handeln könnte. Das ist eine paramilitärischen Einheit aus Georgien, die bereits seit den Auseinandersetzungen im Jahr 2014 im Rahmen der andauernden Krim-Krise auf Seiten der Ukraine kämpft.

