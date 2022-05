Ukraine: Von der Leyen sichert Unterstützung bei Wiederaufbau zu

Ursula von der Leyen.jpg © Nicolas Economou via IMAGO

Der Ukraine wurde von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen große Hilfe beim Wiederaufbau zugesichert.

Berlin/Brüssel - «Wir haben nicht nur eine moralische Verantwortung, sondern auch ein strategisches Interesse, beim Wiederaufbau der Ukraine eine führende Rolle zu übernehmen», sagte die Deutsche von der Leyen in einer Videoaufzeichnung zum «Wirtschaftstag» des Wirtschaftsrats der CDU am Dienstag in Berlin. «Wir wollen einen demokratischen und stabilen Nachbarn an unserer östlichen Flanke, der unsere Werte teilt - und nicht einen gescheiterten Staat, der Putins Willkür ausgeliefert ist.»

Die Europäische Kommission habe deswegen gemeinsam mit der Ukraine eine Plattform für den Wiederaufbau vorgeschlagen. Ziel sei, Länder, Institutionen und den Privatsektor zusammenzubringen. «Unser Platz ist an der Seite der Ukraine», sagte von der Leyen. «Wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt.» Sie sagte weiter, die EU werde nicht zulassen, dass sich Gewalt als Mittel der Politik wieder auf dem Kontinent etabliere und dass ein Einzelner eine Ordnung zerstöre, die dem Kontinent Jahrzehnte der Stabilität und des Wohlstands gebracht habe. Der russische Präsident Wladimir Putin versuche mit seinem Krieg nicht nur, die Ukraine zu zerstören, er zerstöre auch sein eigenes Land. Es spreche für sich, dass die junge russische Generation zu Zehntausenden Russland verlasse. (dpa)