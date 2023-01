Was kommt nach Leopard-Lieferung? Ukraine wünscht sich bereits ATACMS-Raketen

Von: Christian Stör

Teilen

Die Ukraine fordert vom Westen weiter Militärhilfe. Außer Kampfpanzern hofft Kiew vor allem auf leistungsstarke Raketen aus den USA.

Kiew - Die Debatte um die Lieferung von Leopard-Panzern ist noch nicht beendet, doch die Ukraine schon längst ein neues Ziel im Blick. Inzwischen hofft Kiew sogar auf die sogenannten ATACMS-Raketen, die über eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern verfügen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gab sich jedenfalls schon Ende Dezember optimistisch, dass sein Land diese Waffen bekommen könnte.

Die ukrainischen Streitkräfte würden sich freuen. Da die ATACMS deutlich weiter fliegen als die bisher eingesetzten Raketen, wären sie in der Lage, die von Russland im Jahr 2014 völkerrechtswidrig annektierte Halbinsel Krim oder gar Teile Russlands ins Visier zu nehmen.

Die ATACMS-Rakete wird von US-amerikanischen Verbündeten gerne getestet, hier von Südkorea. (Archivbild vom Mai 2022) © afp

US-Präsident Joe Biden hat sich bisher allerdings stets geweigert, der Ukraine solche Waffen zu liefern. „Wir wollen keinen Krieg zwischen der Nato und Russland“, begründete Biden zum Beispiel im Juni seine Zurückhaltung, als er die Lieferung der von der ukrainischen Armee im Ukraine-Krieg im Folgenden sehr erfolgreich genutzten HIMARS-Raketenwerfer bekannt gab.

Ukraine hofft auf ATACMS-Raketen aus den USA

Auch jetzt ist von ATACMS-Raketen noch keine Rede. Als die US-Regierung kurz vor dem Treffen der westlichen Alliierten in Ramstein eine Liste mit umfangreichen Waffenlieferungen veröffentlichte, waren sie darin nicht enthalten. Das Paket umfasste dafür unter anderem 59 Schützenpanzer vom Typ Bradley und erstmals auch 90 Radschützenpanzer des Typs Stryker - aber keine ATACMS-Raketen. Trotzdem war es das bis dato zweitgrößte Einzelpaket dieser Art.

Doch ausgeschlossen ist nicht, dass Biden bald schon bereit sein könnte, den nächsten Schritt zu gehen und der Ukraine Waffen an die Hand zu geben, mit denen sie auch die Krim anzugreifen vermag. Dass die USA prinzipiell dagegen nichts einzuwenden hat, macht eine Aussage von Adrienne Watson deutlich: „Wir haben während des gesamten Krieges gesagt, dass die Krim zur Ukraine gehört und die Ukraine das Recht hat, sich selbst und ihr Hoheitsgebiet in ihren international anerkannten Grenzen zu verteidigen“, zitierte die New York Times die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Krim mögliches Ziel von ATACMS-Raketen?

Schon im Sommer war die von Russland annektierte Halbinsel Krim binnen weniger Tage von einer Drohnenattacke gegen die Schwarzmeerflotte und mehreren Explosionen erschüttert worden. Die Zwischenfälle warfen in Russland Fragen auf, wie gut die militärisch hochgerüstete Halbinsel, die sich Moskau 2014 einverleibte, tatsächlich geschützt ist. Dem Image Putins als Garant für die Sicherheit auf der Krim schadeten sie jedenfalls massiv.

Die Krim gehört völkerrechtlich zur Ukraine, doch Russland sieht sie wegen der strategisch wichtigen Lage im Schwarzen Meer traditionell als seinen Einflussbereich. Schon seit dem Zarenreich ist die Krim Sitz der russischen Schwarzmeerflotte, die dort auch nach dem Zerfall der Sowjetunion stationiert war. Nach dem proeuropäischen Umsturz in der Ukraine annektierte Russland die Halbinsel und baute dort die Militärpräsenz massiv aus. Die Ukraine fordert die Rückgabe der Krim. Russlands Forderungen nach einem Verzicht hat Kiew stets ablehnt. (Christian Stör)