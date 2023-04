Abrams gegen Putins Invasion: USA ändern den Plan für Ukraine-Panzer – ein Wermutstropfen bleibt

Stellen Sie sich vor ein Panzer wäre ein Auto...

-> Aber diese Panzer werden nicht am Fließband gebaut bzw. überholt, sondern einzeln in Handarbeit.

-> Ersatzteile sind ebenfalls keine Großserienteile, sondern teilweise extrem teuer und selten; wenn überhaupt sind sie nur in kleinsten Stückzahlen auf Lager vorrätig.

-> Vor Ort muss eine Wartungs- & Reparaturlogistik aufgebaut werden; möglichst geschützt vor Feindeinwirkung. Im Kriegseinsatz müssen mehrfach im Jahr die Antriebseinheiten (Motoren & Getriebe) die Kettensätze inkl. Antriebs- & Laufräder überholt oder ausgewechselt werden. Auch die Panzerkanonen nutzen sich mit jedem Schuss ab, und müssen unter Kriegsbeanspruchung regelmäßig getauscht werden. Evtl. Schäden & Reparaturen auf Grund von feindlichem Beschuss kommen da noch obendrauf.

-> Für jeden Panzer müssen die Besatzungen und evtl. Ersatzbesatzungen in einer fremden Sprache, mit einer fremden Schrift und mit einem anderen (westlichen) Einsatzkonzept geschult werden; denn jeder Panzer ist nur so gut, wie die Besatzung, die ihn bedient.

-> Auch für diese Wartungs- & Reparaturlogistik müssen ebenso ukrainische Mechaniker & Elektroniker entsprechend ausgebildet, sowie mit Ersatzteilen & Spezialwerkzeugen ausgestattet werden.

-> Natürlich muss auch die Nachschubkette mit der entsprechenden Munition und mit den benötigten hohen Kapazitäten bis an die Front in der Ostukraine aufgebaut werden.

Ein moderner Panzer ohne Ausbildung, Nachschub & Logistik ist nur ein wehrloses Ziel!

Nachteilig ist, dass Abrams US Panzer im Vergleich zu den europäischen Panzern (Leo, Challenger, Leclerc) eine grundsätzlich abweichende Logistik benötigen: Gasturbinen vs. Dieselmotoren und ein paar andere Unterschiede.

Rein politisch war es eine "sinnvolle" Entscheidung auch auf US Panzer zu beharren. Militärlogistisch hat es die Sache aber erschwert.

Vielleicht wäre es besser, wenn die USA weltweit Leo II, Challenger & Co aufkaufen würden und diese als offizielle US-Panzer in die Ukraine liefern würden?