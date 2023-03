„Keine roten Linien mehr“: Russischer Experte warnt vor Putins Plan für Deutschland

Von: Patrick Mayer

Moskau-Machthaber: der russische Präsident Wladimir Putin.

Laut einem Experten geht es Wladimir Putin bei seinem Angriffskrieg nicht nur um die Ukraine. Der Moskau-Machthaber habe angeblich auch Ostdeutschland im Blick.

München/Moskau – Würzfleisch. Es war ein Klassiker der DDR-Küche. Vorgekochtes oder gebratenes helles Schweinefleisch wurde in einer Auflaufform mit Sauce hollandaise und Käse gratiniert. Es soll die Leibspeise von Wladimir Putin gewesen sein, als der heutige Moskau-Machthaber zwischen 1985 und 1990 in Dresden als KGB-Offizier lebte.

Wladimir Putin: Russischer Präsident hat Vergangenheit in Ostdeutschland

Er spricht bis heute fließend Deutsch. Der 70-Jährige hat auch deshalb eine geschichtliche Verbindung zu Sachsen und den nach der deutschen Wiedervereinigung sogenannten neuen Bundesländern, er erlebte zwischen 1989 und 1990 den Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) hautnah mit.

Müsse sich die heutige Bundesrepublik Sorgen machen? Laut einem russischen Soziologen, ja. Seiner Meinung nach beziehe der Kreml-Chef im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die ehemaligen Länder der DDR in seine Gedankenspiele mit ein, ergo, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und auch Berlin? „Moderner russischer Imperialismus hat keine roten Linien mehr und ist schon gar nicht bereit, irgendwelche Grenzen zu akzeptieren“, erklärte der russische Sozialwissenschaftler Grigori Judin der Bild, der an der „Moscow School of Social and Economic Sciences“ in Moskau lehrt.

Kompakt - Die wichtigsten News zum Russland-Ukraine-Krieg

Zur Einordnung: Soziologen wie Judin entwickeln Theorie-Modelle. Die Praxis, das Reale, kann anders aussehen. Was den Ukraine-Krieg betrifft, stecken die russischen Truppen im Donbass vor Bachmut fest, das von der ukrainischen Armee (noch) gehalten wird. Dennoch rüsten andere Staaten wegen der russischen Aggression weiter auf, zum Beispiel Estland im Baltikum, wo Premierministerin Kaja Kallas ankündigte, künftig drei Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) in die Streitkräfte stecken zu wollen.

Wladimir Putin: Will Russland-Präsident den Warschauer Pakt wieder herstellen?

„Der Wunsch nach der Wiederherstellung der alten Größe könnte für Putin nicht nur eine Wiederherstellung der Sowjetunion, sondern auch des Warschauer Paktes bedeuten“, meinte indes Judin. Das Baltikum gehörte einst zur Sowjetunion direkt, die DDR zum kommunistischen Militärbündnis Warschauer Pakt. Auch das sozialistische Polen war Teil desselben.

Nicht ausgeschlossen wird dabei natürlich die ehemalige DDR sein, zumal Putin wegen seiner Vergangenheit einen Bezug zu Ostdeutschland hat.

Judin warnte im Gespräch mit der Bild: „Nicht ausgeschlossen wird dabei natürlich die ehemalige DDR sein, zumal Putin wegen seiner Vergangenheit einen Bezug zu Ostdeutschland hat.“ Gelinge außerdem Putins Expansion in Osteuropa, „wird er Erfolge feiern, so werden in Ostdeutschland sich immer mehr Menschen die Frage stellen, ob sie lieber mit den USA oder mit Russland verbündet sein wollen“, meinte der Wissenschaftler im Gespräch mit der Bild: „Das würde dann auch politischen Akteure wie Sahra Wagenknecht mehr Zustimmung verschaffen. Sie wird dann ein Teil des Mainstreams in Deutschland werden.“

Ziele Moskaus: Putin-Propagandist wettert gegen Deutschland

Wagenknecht steht unter anderem wegen der Demo „Aufstand für Frieden“ gegen Waffenlieferungen für die Ukraine in der Kritik, angeblich Lobbyismus für Moskau zu betreiben. Einfluss aus dem Kreml in Ostdeutschland? Ein Vertrauter von Putin, der Propagandist Wladimir Solowjow, hatte kürzlich im TV sogar offen einen militärischen Angriff auf Deutschland gefordert und die Wiedervereinigung der Bundesrepublik nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion (1991) infrage gestellt.

In einem anderen TV-Format, in dem Solowjow mit Zuschauern diskutiert, meinte der 59-jährige Fernseh- und Radiomoderator: „Die früheren (Sowjet-)Republiken, die zur Vernunft kommen müssen – ihr könnt sie selber auflisten – warum sollten wir ihre Unabhängigkeit überhaupt anerkennen? Ihre Trennung von der UdSSR wurde nicht legal vollzogen. Rechtliche Schritte wurden nicht eingehalten. Wir sollten die Nazi-Staaten nicht anerkennen, die aus den Resten der Sowjetunion entstanden sind. Wir sollten fordern, wenn ein Volk die Grenzen von 1991 fordert (die Ukraine, d. Red.), dann sollten wir die Grenzen von 1986 fordern.“

Wladimir Solowjow: Putin-Propagandist will deutsche Wiedervereinigung nicht anerkennen

Es war offensichtlich auch eine Anspielung auf die Wiedervereinigung Deutschlands aus der BRD und der DDR 1990. „Woraus besteht Deutschland? Wo ist die DDR? Warum leugnen wir nicht die Vereinbarung von damals, den Zwei-plus-Vier-Vertrag?“, fragte Solowjow und meinte: „Also, lasst uns die Wiedervereinigung von Westdeutschland und Ostdeutschland nicht anerkennen. Fordern wir die Rückgabe unserer Einflusssphäre. (...) Lasst uns unsere Politik und Diplomatie auf der Basis betreiben, dass wir die Wiedervereinigung Deutschlands nicht anerkennen und sie als getrennte Länder betrachten.“ (pm)