Putins „Henker“ Andonow von Scharfschützen erschossen - er soll in der Ukraine Zivilisten ermordet haben

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Die Ukraine wirft russischen Soldaten schwere Misshandlungen der Zivilbevölkerung vor. (Archivfoto) © RIA Novosti/Imago

Einer der berüchtigtsten Söldner aus der prorussischen „Gruppe Wagner“ ist tot. Ein ukrainischer Scharfschütze soll ihn erschossen haben.

München / Charkiw - Er trug den Sitznamen „Henker“ - weil er schon bei Kämpfen im Jahr 2014 im Donbass Zivilisten und Kriegsgefangene ermordet haben soll. Jetzt ist Wladimir Andonow, Mitglied der berüchtigten prorussischen Söldergruppierung „Wagner“ tot - ein ukrainischer Scharfschütze soll ihn im eskalierten Ukraine-Konflikt erschossen haben.

Mehrere internationale Medien berichten davon, dass Andonow bereits in der vergangenen Woche im Ukraine-Krieg in Charkiw getötet wurde - angeblich nachts während einer Erkundung der Gegend, zusammen mit einem anderen Mann. Den Tod bestätigte Schambal-Schamso Schanajew, der Leiter des russischen Gebiets Transbaikalien in Burjatien, gegenüber der russischen Zeitung Moskowskij Komsomolez.

Ukraine-Kireg: „Henker“ Andonow aus Gruppe Wagner tot

Wie die Zeitung weiter schreibt, soll der Leichnam Andonows in der Nacht auf Mittwoch zurück nach Russland gebracht worden sein. Laut russischen Medienberichten hatte er eine Ehefrau und mindestens zwei Töchter.

Im von Wladimir Putin regiertem Russland wurde Andonow für seine Morde und für seine „Tapferkeit“ ausgezeichnet. In der ukrainischen Datenbank „Peacemaker“ hat der „Henker“ etliche Einträge wegen Kriegsverbrechen. Andonow stammt aus der autonomen Republik Burjatien und soll von 1997 bis 2005 zunächst in der russischen Armee gedient haben. Die Gruppe Wagner ist als ruchlose und brutale Söldnertruppe bekannt - offiziell bestreitet Russland jede Verbindung zu ihr. (cg)