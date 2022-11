Ukraine ohne Strom und Wasser: Putins Krieg gegen Zivilisten

Von: Mike Schier

Mike Schier kommentiert die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur - im Bild ein Stromausfall in Kiew. © ZUMA Press Wire/dpa-Bildfunk/Schlaf/Montage:MM

Auf dem Schlachtfeld kann Putin die Ukraine nicht besiegen. Inzwischen richtet sich sein Krieg endgültig gegen Millionen Zivilisten – Kinder eingeschlossen. Ein Kommentar von Mike Schier.

Am Mittwoch hat das EU-Parlament eine klare Aussage getroffen: Russland sei ein Staat, der „terroristische Mittel“ einsetze und „vorsätzliche Angriffe und Gräueltaten“ gegen die Zivilbevölkerung begehe. Kurz danach legten russische Hacker die Homepage des Parlaments lahm. Doch sie sollten keine Energie darauf verwenden, die Verbreitung der europäischen Einschätzung zu verhindern. Moskaus Handeln beweist derzeit täglich die terroristische Natur von Wladimir Putin und seinen Handlangern: Inzwischen richtet sich sein Krieg endgültig gegen Millionen Zivilisten – Kinder eingeschlossen.



Putin will durch Anschläge auf die kritische Infrastruktur die Moral der Ukraine brechen

Weil sich seine Armee an den ukrainischen Truppen die Zähne ausbeißt, will Putin nun durch Anschläge auf die kritische Infrastruktur die Moral der Ukrainer brechen – den Winter hat er dabei als Verbündeten. Dieses menschenverachtende Vorgehen widerlegt alle, die dem Kremlherrscher noch immer legitime Motive attestieren und gar Geschäfte mit ihm machen wollen. Die Frage ist nun, was länger hält: die Duldsamkeit der tapferen Bevölkerung oder der Nachschub an Raketen und (iranischen) Drohnen. Nur so viel: Die Zähigkeit der Ukrainer hat Putin schon mehrfach unterschätzt. (Alles zum Ukraine-Konflikt)

Mit der neuen Strategie Moskaus stellen sich auch dem Westen neue Aufgaben. Zunehmend rücken zivile und humanitäre Hilfen in den Vordergrund: Stromgeneratoren, warme Kleidung, humanitäre Güter. Ob dies ausreicht, das Leid in Grenzen zu halten? Wahrscheinlicher ist eher, dass die Zahl der Flüchtlinge wieder steigen und auch Deutschland im Winter vor viele Probleme stellen dürfte. MIKE SCHIER

