Selenskyj droht Russland mit kryptischer Video-Botschaft – „Mächtige Dinge“ stehen bevor

Von: Victoria Krumbeck

Kurz vor dem Nationalfeiertag will der ukrainische Staatschef weitere Erfolge erzielen. Dazu äußerte er sich in einer Videoansprache mit einer deutlichen Ankündigung.

Kiew — Am 24. August feiert die Ukraine ihre Unabhängigkeit der Sowjetunion im Jahr 1991. In diesem Jahr wird sich das Land allerdings voraussichtlich auch genau anderthalb Jahre im Krieg mit Russland befinden. Am vergangenen Unabhängigkeitstag verstärkte Russland sein Bombardement. Für dieses Jahr kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „mächtige Dinge für die Ukraine“ an, wie er in seiner Videoansprache vom Freitag (18. August) sagte.

Ukraine: Selenskyj kündigt „mächtige Dinge“ für Unabhängigkeitstag an

„Wir bereiten mächtige Dinge für die Ukraine vor, stärken unseren Staat, unsere Krieger“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache, die auf der Seite des Präsidenten veröffentlicht wurde. „Wir tun alles, damit man am Vorabend des Unabhängigkeitstages unseres Landes sagen kann, dass die Ukraine einen weiteren Schritt in Richtung Kreis der stärksten Staaten der Welt gemacht hat“, so der Präsident. Sein Team solle derzeit besonders intensiv daran arbeiten.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, während einer seiner täglichen Videoansprachen. © Ukrainian Presidential Office/dpa

Gemeinsam mit den europäischen Partnern bereite die Ukraine etwas vor, hieß es in der Ansprache weiter. „Und auch in den Regionen Europas, in denen unsere Zusammenarbeit mit den Staaten noch nicht ausreichend ist“, erklärte Selenskyj. Gleichzeitig verwies er auch auf „wichtige diplomatische Erfolge“ hin, die die Ukraine in dieser Woche verbuchen konnte. „Nächste Woche ist die Zeit wichtiger Ereignisse für die Ukraine. Wir werden keinen einzigen Tag der Vorbereitung verlieren. Wir werden kein Ergebnis der Ukraine verpassen“, sagte der Staatschef.

Gegenoffensive vor Problemen — Selenskyj antwortet auf Angriff in Tschernihiw

Seit mehreren Wochen führt die Ukraine ihre Gegenoffensive durch, um Gebiete im Osten des Landes zurückzuerobern. Dabei kommen sie nur mäßig voran. Besondere Probleme machen den ukrainischen Streitkräften die Minenfelder, die die russischen Truppen hinterlassen haben. Aber auch Russlands Lufthoheit bleibt eine Herausforderung, der sich die Ukrainer auch mit Erfolg stellen. So soll es den Streitkräften gelungen sein, den russischen Kampfhubschrauber, auch bekannt als „Alligator“, abzuschießen.

Unterdessen sind sieben Menschen durch einen Angriff auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw ums Leben gekommen. Der russische Raketenangriff verletzte weitere 117 Menschen. Präsident Selenskyj kündigte in seiner Videoansprache am Samstag (19. August) Vergeltung an. „Unsere Soldaten werden Russland eine Antwort auf diese Terrorattacke geben“, so der Präsident. (vk)