Schlafen auf russischen Leichen: Schockfotos enthüllen Schrecken der Bachmut-Front

Von: Patrick Mayer

Eine Foto-Reportage enthüllt schreckliche Zustände von der Bachmut-Front im Donbass. Ukrainische Soldaten schlafen in Schützengräben auf getöteten Russen.

München/Bachmut - Im Ukraine-Krieg soll den ukrainischen Streitkräften gegen die russischen Besatzer ein wichtiger Schlag südlich von Bachmut an der östlichen Front gelungen sein.

„Wir haben Klischtschijiwka verlassen. Das ist in der Nähe von Bachmut. Es muss noch überprüft werden, und wenn es widerlegt wird, bin ich froh. Wenn es wahr ist, ist das schlecht, und Bachmut wird unter der Feuerkontrolle der Ukraine stehen“, schrieb der prorussische Kriegsberichterstatter Alexander Sladkow an diesem Mittwoch (5. Juli) auf Telegram.

Ukraine-Gegenoffensive im Osten: Russische Armee flieht angeblich aus Dorf bei Bachmut

Die dörfliche Siedlung Klischtschijiwka liegt keine drei Kilometer südlich der Stadtgrenze. Aus Kiew gab es noch keine Stellungnahme. Aber: Stimmen die Angaben, wäre der Nachschub für die verbliebenen Truppen Russlands in den Ruinen des völlig zerstörten Donbass-Städtchens aus der südlicher gelegenen Großstadt Donezk abgeschnitten. Ihre Einkesselung wäre dagegen wahrscheinlicher.

Dass die Streitkräfte Moskaus offenbar auch an diesem Frontabschnitt nur widerwillig nachgeben, müssen viele ihrer Soldaten teuer bezahlen - durch Tod, Verwundung oder Gefangennahme. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wurden seit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der Kreml-Armee ins westliche Nachbarland (24. Februar 2022) geschätzt 231.030 russische Soldaten getötet oder verwundet.

Russische Armee: Wohl hohe Verluste seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive

Wie das US-amerikanische Politik-Magazin Newsweek vorrechnet, kamen einzig seit Anfang Mai 2023 geschätzt 31.000 russische Soldaten zu den Verlusten hinzu. Was sich nicht unabhängig verifizieren lässt, wird umso grausamer bei Bachmut veranschaulicht - zum Beispiel durch Videos der 3. Angriffsbrigade der ukrainischen Armee. Diese offenbar speziell für Kämpfe in Schützengräben ausgebildete Einheit filmt die Einnahme russischer Stellungen im Donbass live. Und sie stellt die Videos dann über Telegram in die sozialen Netzwerke ein.

Ukrainische Soldaten in einem Graben nahe der umkämpften Stadt Bachmut. © Dimitar Dilkoff/AFP

In einer Sequenz ist beispielsweise zu sehen, wie ein einzelner ukrainischer Kämpfer wohl innerhalb von ein, zwei Minuten vier Russen aus nächster Nähe erschießt. In einer anderen Sequenz wird mit einer Drohnenaufnahme gezeigt, wie mehrere ukrainische Soldaten einen Russen umstellen und diesen schließlich durch den gezielten Wurf einer Handgranate in ein Erdloch, in das er sich verschanzt hat, töten.

Bachmut-Front im Donbass: Ukrainische Soldaten schlafen neben getöteten Russen

Besagte Stellungen müssen in der Folge freilich gehalten werden. Wie die ukrainische Online-Zeitung Kyiv Post berichtet, müssen die Soldaten Kiews nicht selten neben oder auf getöteten Russen schlafen. Dokumentiert wird das Beschriebene durch die beiden Kriegsberichterstatter Konstiantyn und Wlada Liberow, die demnach vor dem Ukraine-Krieg Hochzeitsfotografen gewesen sein sollen. Sie teilen etwa ein Foto eines ukrainischen Soldaten bei Instagram, wie sich dieser im Unterstand neben dem Leichnam eines angeblich getöteten Russen - der in einen Leichensack eingewickelt ist - ausruht. Er und andere Soldaten halten sich auf einem anderen Foto die Nasen zu, offenbar wegen des Leichengeruchs.

„Am Dienstag, den 4. Juli, besuchten sie eine Stellung einer ukrainischen Brigade in der Nähe von Bachmut und ließen ihre Follower in den Kampf eintauchen, konfrontiert mit ukrainischen Truppen, die nach der Eroberung russischer Stellungen nicht in der Lage waren, die Leichen ihrer Feinde fortzuschaffen“, heißt es in dem Bericht.

Ukrainische Gegenoffensive: Offenbar immense Verluste für Russland-Armee bei Bachmut

„Was Sie auf diesen Fotos sehen, wirken wie Illustrationen für Bücher über den Krieg, die wir in der Schule gelesen haben. Aber das ist die Realität, die wir heute erlebt haben“, schreiben die Fotografen auf Instagram: „Der Unterstand auf dem ersten Foto wurde während des Angriffs von unseren Soldaten zurückerobert. Aufgrund des schweren Beschusses können sie keinen neuen ausgraben. Es mag wie eine alltägliche Situation erscheinen, aber der Mann auf dem ersten Foto sitzt nicht auf einer Trage. Stattdessen gibt es Leichen. Die weißen Säcke bedecken die Leichen des Feindes.“ (pm)