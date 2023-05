Ukrainische Armee hat laut Kiew zwei Kilometer Gebiet in Bachmut zurückerobert

„Keine einzige Stellung aufgegeben“

Die Ukraine meldet die Rückeroberung von zwei Kilometern Gebiet in der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut.

Kiew in der Ukraine - Die russische Seite habe „erhebliche Verluste“ erlitten, erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar am Freitag in Onlinenetzwerken. Die Ukraine habe hingegen in Bachmut seit Wochenbeginn „keine einzige Stellung aufgegeben“.

Die Schlacht um die ostukrainische Stadt Bachmut ist die am längsten andauernde des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die vor Beginn des Krieges 70.000 Einwohner zählende Stadt ist nach den monatelangen Kämpfen weitgehend zerstört und verlassen. Bachmut hat jedoch angesichts der seit Monaten andauernden Gefechte mit großen Verlusten mittlerweile für beide Seiten hohe symbolische Bedeutung erlangt. se/kas