Ukrainische Forscher sollen Arbeit in Deutschland fortsetzen können

Ukrainische Forscher sollen in Deutschland aufgenommen werden (Symbolbild) © Silas Stein / dpa

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) will Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind.

Berlin - Geflüchtete sollten kurzfristig in das deutsche Wissenschaftssystem integriert werden, teilte die DFG am Mittwoch in Bonn mit. So sollen sie ihre wissenschaftliche Arbeit weiterführen können. Die DFG will dies im Rahmen einer bestehenden Initiative für geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leisten. Die Unterstützung stehe auch russischen Wissenschaftlern offen, die nun zur Flucht gezwungen seien.

Mit sofortiger Wirkung setzte die DFG zudem alle von ihr geförderten Forschungsprojekte zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland und Russland aus. Förderanträge für neue deutsch-russische Kooperationen und Fortsetzungsanträge für laufende Projekte würden bis auf Weiteres nicht angenommen. Konkret sollen in den bestehenden Kooperationsprojekten ab sofort insbesondere keine Daten, Proben und Geräte sowie anderes wissenschaftliches Material ausgetauscht werden, wie die DFG weiter mitteilte. Die Finanzierung der russischen Anteile gemeinsamer Projekte werde bis auf Weiteres gestoppt, die deutschen Projektanteile würden weiterfinanziert.

Insgesamt förderte die DFG in den vergangenen drei Jahren in ihren verschiedenen Förderarten und Programmen mehr als 300 deutsch-russische Forschungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von über 110 Millionen Euro. In der DFG sind forschungsintensive Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Verbände sowie die Akademien der Wissenschaften organisiert. (dpa)