Ist das der Plan? Ukrainische Computer-Entwickler stellen erfolgreiche Gegenoffensive nach

Von: Patrick Mayer

Teilen

Die ukrainischen Streitkräfte versuchen, im Süden nach Melitopol vorzustoßen. Entwickler eines Computer-Spiels prognostizieren den möglichen Verlauf der Gegenoffensive. Das Dargestellte sieht schlüssig aus.

Cherson/Saporischschja – Kommt die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg Schritt für Schritt voran? Ukrainischen Streitkräften ist es eigenen Angaben zufolge gelungen, an der russischen Hauptverteidigungslinie im Süden weiter an Boden gutzumachen.

Ukraine-Gegenoffensive: Vorstoß der ukrainischen Armee in der Region Saporischschja

Konkret: Die 47. mechanisierte Infanteriebrigade der Ukraine, „Magura“ genannt, habe es geschafft, Teilerfolge an der hart umkämpften Front südlich von Saporischschja zu erzielen. Man habe Verteidigungsanlagen eingenommen und sei „tief“ in die Linien des Gegners vorgedrungen. Das teilte Brigadefeldwebel Valery Markus an diesen Mittwoch (28. Juni) bei Telegram mit.

Die negativen Nachrichten für Moskau reißen nicht ab: Während Kreml-Machthaber Wladimir Putin mit den Folgen des Prigoschin-Aufstands zu kämpfen hat und russischen Truppen in Bachmut im Donbass die Einkesselung droht, könnten die Streitkräfte Kiews jetzt auch im Süden zu einem wegweisenden Durchbruch ansetzen. Offenbar ukrainische Entwickler eines Computer-Spiels haben jetzt den Verlauf einer erfolgreichen Gegenoffensive skizziert.

Und: Das Abgebildete sieht auf den ersten Blick größtenteils schlüssig aus. Die IT-Tüftler haben laut ihrem Twitter-Kanal ein „ukrainisches, wohltätiges Anti-Stress-Spiel“ entwickelt. „Revanchieren Sie sich an Putin und an anderen Diktatoren“, erklären sie. Der Name des Spiels ist demnach: „Kick the Pu.“ Dass das „Pu“ für Putin stehen dürfte, liegt nahe.

Ukraine-Gegenoffensive: Ist vor Melitopol noch Berdjansk das Ziel?

Welcher Verlauf der Gegenoffensive vorausgesagt wird? Insofern sie denn erfolgreich ist. Laut der Computer-Animation versuchen die ukrainischen Streitkräfte einen Keil zwischen die verschiedenen russischen Armeen zu schlagen, die im Auftrag der autokratischen Regierung Russlands völkerrechtswidrig in die Ukraine eingedrungen sind. Die westlich des Dnipro und südlich des Kachowkaer Stausees operierende 49. russische Armee wäre damit vom Nachschub abgeschnitten.

Laut der Animation drängen die Ukrainer im Falle einer erfolgreichen Gegenoffensive die Russen in südliche Richtung nach Berdjansk direkt am Asowschen Meer zurück, während sie die Flanken ihres Keils erweitern. Die russischen Truppen würden demnach östlich nach Mariupol gedrängt, das laut Kartenmaterial des Institute for the Study of War (ISW) und der US-amerikanischen Denkfabrik AEI‘s Critical Threats Project angeblich nur schwach befestigt ist. In westliche Richtung werden die verbliebenen Russen in dem Beispiel regelrecht nach Melitopol geschoben, dem „Widerstandsnest“ schlechthin.

Samt Bombenanschlägen gegen Kollaborateure. „Melitopol verwandelt sich in die Terrorhauptstadt Neurusslands“, meinte Wladimir Rogow, der Vertreter der vom Kreml installierten Verwaltung Anfang April laut Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Exil-Bürgermeister Iwan Fedorow schilderte zudem von Partisanen, die den russischen Truppen rund um die Stadt zusetzen würden. Ian Matveev, ein russischer Militäranalyst, bezeichnete laut der Schweizer Tageszeitung Blick Melitopol als eines der Hauptziele. Und das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes schrieb: „Die Befreiung Melitopols nach mehr als einem Jahr russischer Besatzung, würde die russische Armee in der Südukraine entzweischneiden – und könnte schließlich den Grundstein für eine Operation legen, die darauf abzielt, die Russen von der Krim zu vertreiben.“

Die Befreiung Melitopols nach mehr als einem Jahr russischer Besatzung, würde die russische Armee in der Südukraine entzweischneiden.

Auffällig: Der abgebildete Keil liegt genau zwischen Robotyne südlich von Orichiw und - etwa 90 Kilometer östlich - dem Dorf Makarivka in der Oblast Donzek, wo sich beide Seiten in den vergangenen Tagen Twitter-Videos zufolge heftige Kämpfe geliefert hatten. Und wo die Ukrainer dem ISW zufolge zuletzt ihre Angriffe verstärkten, nachdem sie schon bei Robotyne drei Kilometer hinter russische Linien vorgedrungen waren. Aber: Die Animation wird in der Folge doch sehr, sehr ambitioniert. So nehmen die Ukrainer quasi gleichzeitig die Großstädte Melitopol (rund 155.000 Einwohner), Berdjansk (rund 113.000 Einwohner) und das schwer zerstörte Mariupol (ehemals 440.000 Einwohner) ein. Realistisch?

Ukraine-Gegenoffensive: Würden die Russen das AKW Saporischschja wirklich aufgeben?

Die Russen verlegen deshalb ihre restlichen Truppen vom angeblich verminten Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja bei Enerhodar an die ukrainische Angriffslinie zwischen Kachowkaer Stausee und Melitopol, sodass ukrainische Spezialkräfte über den Dnipro vorrücken und das AKW einnehmen können. Schließlich würden die Russen nach und nach auf die Krim verdrängt, der Süden wäre von den Besatzern befreit. Ein Wunschdenken?

Ukraine-Gegenoffensive: 49. russische Armee soll wohl im Süden abgeschnitten werden

Zumindest ein Szenario scheint realistisch: Und zwar, dass beschriebene 49. Armee zwischen Dnipro, Melitopol und Asowschem Meer abgeschnitten werden soll, sodass nur die Krim als Rückzugsort bleibt – in Reichweite der Himars-Raketen. Bezeichnend: Russischen Militärbloggern zufolge setzten Anfang der Woche ukrainische Soldaten mit Schnellbooten in der Oblast Cherson an das Ostufer des Dnipro über, um einen Brückenkopf zu errichten. Ob die Gegenoffensive letztlich Erfolg hat, wie im Computer-Spiel, werden aber erst die kommenden Wochen, wahrscheinlich Monate zeigen. (pm)