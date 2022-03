Ukrainische Streitkräfte wollen einen russischen Befehlsstand zerstört haben

Eine Militäreinrichtung steht in Flammen - Aufnahme von 2014. © Senkar Tomas/dpa

Nach Angaben von ukrainischen Streitkräften diese einen Kommandostand der russischen Armee zerstört.

Kiew - «Das bedeutet womöglich den Tod von einigen Generälen und entsprechend eine Pause und Desorganisation des Gegners bei der Führung von Kampfhandlungen», sagte Präsidentenberater Olexij Arestowytsch am Donnerstag in einer in sozialen Netzwerken verbreiteten Videobotschaft. Es solle sich dabei um die aus dem Fernen Osten Russlands stammende 35. Armee handeln, hatte vorher das ukrainische Militär mitgeteilt. Generell gab es Arestowytsch zufolge jedoch kaum Lageveränderungen. Überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Dem Generalstab der ukrainischen Armee zufolge haben sich die russischen Streitkräfte im Luhansker Gebiet im westlichen und nordwestlichen Teil der Stadt Rubischne festgesetzt. Westlich und nördlich der Separatistenhochburg Donezk würden ukrainische Positionen angegriffen. Russische Truppen hätten sich im nordwestlichen Teil des Gebietes Cherson an der Grenze zur Region Dnipropetrowsk festgesetzt, hieß es. Damit wären sie nur rund 30 Kilometer von der Großstadt Krywyj Rih entfernt.

Slowakei dementiert geplante Raketensystem-Übergabe an Ukraine

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad hat Mediengerüchte dementiert, wonach die Slowakei plane, ihr S-300 Flugabwehrsystem russischer Bauart der Ukraine zu übergeben. Der US-Sender CNN hatte am Mittwochabend mit der Information für Aufsehen gesorgt, die Slowakei habe sich dazu bereit erklärt, wenn sie dafür einen gleichwertigen Ersatz bekomme. Details sollten Thema bei den Gesprächen von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Bratislava am Donnerstagnachmittag sein.

Noch vor dem Treffen mit Austin widersprach Nad jedoch dieser Darstellung. Wer leichtfertig solche Gerüchte verbreite, tue dies aus Unkenntnis oder um politischen Druck zu erzeugen. «Ich verstehe die Bedürfnisse der Ukraine, und wir alle versuchen der Ukraine zu helfen, so gut es möglich ist», sagte Nad am Donnerstag. «Ich bin aber Verteidigungsminister der Slowakischen Republik und muss vor allem darauf achten, dass die slowakischen Verteidigungsinteressen gesichert sind», betonte der konservative Politiker. Das S-300 Flugabwehrsystem sei derzeit das einzige, über das die Slowakei zu ihrer eigenen Verteidigung verfüge.

Allerdings räumte Nad ein, dass die Slowakei das Raketensystem möglichst bald ersetzen wolle. Es könne derzeit nur von russischen Firmen gewartet werden, mit denen angesichts des gegenwärtigen Krieges im Nachbarland Ukraine keine verlässliche Zusammenarbeit mehr vorstellbar sei. (dpa)