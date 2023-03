Offiziell 380 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt: Moskau nennt es Rettungsmaßnahmen

Offiziell reagiert der Kreml betont ruhig auf die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die russische Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa.

„Wir bleiben ruhig. Wir nehmen das alles wahr. Wir arbeiten weiter. Auch der Präsident arbeitet weiter“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Doch völlig unberührt sind die Beschuldigten nicht von der Entscheidung aus Den Haag. So teilte das staatliche russische Ermittlungskomitee am Montag mit, dass es seinerseits Ermittlungen gegen IStGH-Richter aufnehme.

Und Lwowa-Belowa nahm in einem Interview bei „Solowjew live“ ausführlich Stellung zu den Vorwürfen und wies sie mit zynischen Kommentaren zurück. Zugleich gestand sie ein, dass „380 Kinder aus sozialen Einrichtungen“ in der Ukraine „in 19 Regionen“ Russlands gebracht worden seien. Lwowa-Belowa, die nach eigenen Angaben selbst ein Kind aus Mariupol in ihre Familie aufgenommen hat, sieht in den Taten Russlands Rettungsmaßnahmen und beschuldigt die Ukraine, Kinder sich selbst überlassen zu haben.

Die von Kiew lange vorgebrachten Beschuldigungen des Kinderraubes hatte Lwowa-Belowa im vergangenen September das erste Mal öffentlich eingeräumt, als sie über Kinder aus dem nahezu völlig zerstörten Mariupol berichtete. Kinderraub und Assimilation sind ein Merkmal der UN-Definition eines Genozids.

Medwedew droht Strafgerichtshof mit Raketen

Aggressiv und drohend reagierte der ehemalige russische Präsident und heutige Vize des Nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew. Das Gericht in Den Haag könnte mit der Hyperschallrakete „Onyx“ beschossen werden. „Dieses Gericht ist einfach eine mickrige internationale Organisation und keine Bevölkerung eines Nato-Staates. Deswegen werden sie auch keinen Krieg beginnen. Sie würden sich fürchten“, schrieb Medwedew auf seinem Telegram-Kanal. Der ehemalige westliche Hoffnungsträger hat sich zu einem der schärfsten Kriegsrhetoriker entwickelt.

Die Ukraine listete derzeit 16.226 Fälle mutmaßlich deportierter Kinder auf, 464 Kinder wurden im Krieg bisher getötet. Das sind jedoch nur die bekannten Fälle, besonders aus den von russischen Truppen besetzten Gebieten fehlen die Informationen.

Russland war nie Mitglied des IStGH und betrachtet auch deswegen die Haftbefehle als nichtig. Moskau hatte jedoch das Gründungsstatut unterzeichnet und die Arbeit des Gerichtes bis Ende 2016 beobachtet. Als das Gericht begann, den georgisch-russischen Krieg 2008 und den russisch-ukrainischen Krieg seit 2014 zu analysieren, zog sich Moskau zurück. Gegen die Gründung des Gerichtes 1998 sprachen sich sieben Staaten aus, darunter China, die USA und Israel.