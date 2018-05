Um 4.51 Uhr kamen die Beamten: Togoer nach Ellwangen-Skandal abgeschoben

Der gefasste Flüchtling aus der Unterkunft in Ellwangen ist Berichten zufolge auf dem Weg nach Italien. Doch es gibt wohl ein Schlupfloch für ihn.

München - Ein Asylsuchender aus Togo, der unter großem Polizeiaufgebot aus einer Unterkunft in Ellwangen abgeholt worden war, ist nach dpa-Informationen auf dem Weg nach Italien. Das Innenministerium wollte am Dienstag weder bestätigen noch dementieren, dass die Abschiebung begonnen habe. Zuvor hatte „Bild.de“ berichtet. Danach wurde der Togoer um kurz vor 05.00 Uhr morgens aus dem Abschiebegefängnis in Pforzheim abgeholt. Zunächst sollte er nach Frankfurt gebracht werden und von dort aus nach Italien weiterfliegen.

Am Vorabend hatte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag des Mannes abgelehnt. Damit hatte der Anwalt des Togoers dessen Abschiebung in letzter Minute noch verhindern wollen.

Doch es könnte ein Schlupfloch für den abgeschobenen Asylbewerber geben, denn eine Aussage in der Flüchtlingskrise 2015 könnte dem Togoer gelegen kommen. Mehr dazu finden Sie hier.

