Hartes Durchgreifen: Pistorius will mit Geheimplan marode Bundeswehr antreiben – Verband warnt

Mit Reformplänen will Verteidigungsministers Pistorius die Bundeswehr voranbringen. Auch die Führrungsstruktur soll sich ändern. Das sorgt für Kritik.

Berlin – Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Reformpläne der Bundeswehr und in seiner Führungsstruktur angekündigt. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg wurden Forderungen nach einem Umbau lauter. Zwar sind noch viele der Entwürfe geheim, weil Pistorius sie erst Mitte Mai vorstellen will. Doch einige Vorhaben, die den Umbau der Führungsstäbe betreffen, werden bereits jetzt schon konkreter. Und nicht alle sind damit zufrieden.

Reform der Bundeswehr: Pistorius will mehr Tempo bei Beschaffung von Waffen

Hinweise auf Pistorius geheimen Reformpläne der Bundeswehr geben offenbar ausgearbeitete Anordnungen von Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer und Generalinspekteur Carsten Breuer. Diese liegen dem Spiegel vor. Demnach planen Zimmer und Breuer unter anderem, den Beschaffungsprozesse zu beschleunigen. Der Einkauf von neuem Material für Truppen müsse mit sofortiger Wirkung „deutlich schneller, effektiver und unbürokratischer“ erfolgen als bisher.

Auch bei den Waffen sollen neue Wege beschritten werden. Bisher nahm die Entwicklung mancher Waffensysteme jahrzehntelang in Anspruch. Das soll sich nun ändern. Weiter heißt es, auch der Planungsprozess beschleunigt werden soll. In Zukunft soll der Prozess nur noch maximal sechs Monate dauern.

Pistorius will Bundeswehr umbauen: „Mehr Eigenverantwortung“ für Truppen

Zudem sollen die Truppen der Bundeswehr mehr Eigenverantwortung bekommen. Dem Spiegel zufolge schreibt Generalinspekteur Breuer in dem Entwurf, dass die Inspekteure der Teilstreitkräfte wie Heer oder Marine „in ihrer Verantwortung für die Realisierung von Rüstungsprojekten über den gesamten Projektverlauf im Beschaffungswesen“ stärker einbezogen werden sollen. Damit soll verhindert werden, dass die gewaltige Beschaffungsbürokratie Material einkauft, das in der Truppe gar nicht gebraucht wird.

Umbau der Bundeswehr: Pistorius will durch neuen Führungsstab „Zeitenwende“ schneller umsetzen

Pistorius selbst hat immer wieder betont, dass er die vor dem Scheitern stehende „Zeitenwende“ schneller realisieren will. In seinem eigenen Ministerium will er dafür einen neuen Planungs- und Führungsstab einrichten, um effizientere Entscheidungen zu ermöglichen. Er soll von Brigadegeneral Christian Freuding soll künftig geleitet werden. „Der neue Stab wird dafür sorgen, dass die Entscheidungsvorlagen für die Leitungsebene besser vorbereitet werden. Außerdem stellt der Stab sicher, dass die Entscheidungen der Leitungsebene ins Haus zurückgetragen und dort zügig umgesetzt werden“, erklärte das Ministerium.

Gleichzeitig sollen auf der Leitungsebene zwei Stäbe verschwinden. So geht laut Pistorius der Stab „Organisation und Revision“ in der Abteilung Recht auf. Der Stab „Strategische Steuerung Rüstung“ werde in die Abteilung Ausrüstung überführt. In einem weiteren Schritt solle bald auch die Arbeit der Abteilungen überprüft werden.

Pistorius neue Pläne für das Verteidigungsministerium sorgen bei Verbänden für Unmut

Die am Donnerstag (20. April) bekannt gegebenen Pläne von Pistorius stoßen beim Verband der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr auf Kritik. Die Umbaupläne von für die Führungsstruktur seien „eine Militarisierung des Verteidigungsministeriums“, sagte die Bundesvorsitzende Imke von Bornstaedt-Küpper dem Tagesspiegel.

Der neue Führungs- und Planungsstab „filtert künftig inhaltlich alle Vorlagen aus dem Haus, die an den Minister, die Staatssekretäre oder den Generalinspekteur der Bundeswehr gehen“, sagte von Bornstaedt-Küpper. Sie empfinde die „Machtfülle des neuen, militärisch geführten Stabes als besorgniserregend.“ Das Vertrauen des Ministers in die militärische Führung sei „offenbar grenzenlos“. Pistorius riskiere mit dieser Reform aber „den Zusammenhalt der Belegschaft.“

Bereits im März hatte Pistorius kurz nach seinem Amtsantritt im Januar eine Reform seines Ministeriums angekündigt. Im März hatte Pistorius bereits den Generalinspekteur der Bundeswehr ausgetauscht. Er ersetzte dabei Eberhard Zorn durch General Carsten Breuer. Ende März entband er zudem die Chefin des als ineffizient geltenden Beschaffungsamts der Bundeswehr in Koblenz von ihren Aufgaben und ersetzte sie durch deren bisherige Stellvertreterin. (bohy)