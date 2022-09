Umfrage: 53 Prozent der Deutschen bereit für Sanktionen auf etwas zu verzichten

Umfrage: 53 Prozent der Deutschen bereit für Saktionen auf etwas zu verzichten © IMAGO/Sascha Steinach

Über ein halbes Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist laut einer Umfrage eine Großteil der Deutschen trotz hoher Energiepreise bereit, auf etwas zu verzichten, um Sanktionen gegen Russland zu unterstützen.

Berlin - 53 Prozent äußerten sich in der repräsentativen Erhebung des Instituts Civey mit Sitz in Berlin für die «Augsburger Allgemeine» (Montag) entsprechend. 42 Prozent wollen dagegen keinen Verzicht dafür üben. Fünf Prozent sind demnach unentschlossen. Unterschiede gibt es allerdings bei Anhängern der verschiedenen Parteien: So zeigen sich der Umfrage zufolge vor allem die Wählerinnen und Wähler von Grünen und SPD verzichtbereit. Im Lager der Grünen sind es sogar mehr als neun von zehn Befragten. Anhänger der Union sind in der Frage eher gespalten. Unter dem Sympathisanten von FDP, Linke und AfD spricht sich jeweils eine Mehrheit gegen den Verzicht für Sanktionen aus. Russland führt seit dem 24. Februar einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Als Reaktion verhängten europäische Staaten sowie die USA beispiellose Sanktionen gegen Moskau. (dpa)