Umfrage: AfD überholt SPD

Wahlplakat der AfD (Symbolbild) © Jan Huebner/IMAGO

Die AfD erreicht in Umfragen Höchstwerte und hat nun die SPD überholt.

Berlin in Deutschland - In dem am Dienstag veröffentlichten „Trendbarometer“ des Forsa-Instituts für die Sender RTL und ntv überflügelte die AfD mit 19 Prozent Zustimmung die Kanzlerpartei SPD, die auf 18 Prozent kam. Die AfD legte damit im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte zu.

Die Grünen kamen in der Sonntagsfrage auf 14 Prozent und die FDP auf sieben Prozent. Damit wäre die „Ampel“ deutlich von einer Mehrheit entfernt. Stärkste Partei blieb die Union mit 29 Prozent, das war ein Punkt weniger als in der Vorwoche. Die Linke verharrte bei vier Prozent.



Auch die Erhebungen anderer Umfrageinstitute hatten zuletzt neue Rekordwerte für die AfD gemessen. Dies führte zu einer parteipolitischen Debatte darüber, wer dafür politisch verantwortlich sei - Koalitionsparteien und die oppositionelle Union schoben sich gegenseitig eine Mitverantwortung zu.



Für die Erhebung befragte Forsa vom 6. bis 12. Juni rund 2500 Menschen. Die Fehlertoleranz gab das Institut mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten an. pw/cne