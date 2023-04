Umfrage-Watschn für Habeck und Grüne - und dennoch eine Ampel-Mehrheit

Von: Stephanie Munk

Die Ampel-Koalition hätte nach einer Umfrage wieder eine Mehrheit. Das Ergebnis hat jedoch einen faden Beigeschmack. Die Grünen stürzen im Politiker-Ranking ab.

Berlin - Die beiden prominentesten Grünen-Politiker der Ampel-Koalition stürzen in ihrer Beliebtheit bei den Deutschen ab. Und das ausgerechnet in der Woche, in der die beiden letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet wurden - ein Projekt, für das die Grünen lange gekämpft haben.

Habeck und Baerbock stürzen laut Umfrage in Beliebtheit ab

Die neuesten Umfragewerte gehen aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der Bild hervor. Demnach landet die Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock nur noch auf Platz 10 (Vorwoche: Platz 6). Wirtschaftsminister Robert Habeck, der zuletzt mit seinen Heizungsplänen für Unmut gesorgt hatte, wandert von Platz 8 in der Vorwoche auf Platz 12.

Der beliebteste Grüne des Rankings ist nun Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Auf Platz 1 des Beliebtheit-Rankings bleibt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), dahinter folgt CSU-Chef Markus Söder, der zuletzt öffentlichkeitswirksam gegen die AKW-Abschaltung polterte, aber auch wieder mit einem neuen Essens-Tweet private Einblicke gewährte.

Umfrage: Ampel-Koalition mit Mehrheit - aber nur wegen speziellem Effekt

Freuen könnte sich die Ampel-Koalition unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) eigentlich darüber, dass sie laut der INSA-Umfrage wieder eine Mehrheit hat. Jedoch ist diese mit Vorsicht zu genießen: 12,5 Prozent der Stimmen fallen laut Bild in der Erhebung diesmal auf Parteien, die die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreichen: 4,5 Prozent auf die Linke, acht Prozent auf sonstige Parteien. Aus diesem Grund reichen den drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP in der Umfrage nur 44 Prozent für eine parlamentarische Mehrheit.

CDU und AfD gewinnen bei Sonntagsfrage dazu

Im Vergleich zu den letzten Bundestagswahlen stürzen SPD und FDP allerdings ab: Die SPD erhält 21 Prozent (Bundestagswahl 2021: 25,7 Prozent), die FDP acht Prozent (Bundestagswahl 2021: 11,5 Prozent) Die Grünen bleiben mit 15 Prozent in etwa gleich.

Im Vergleich zu den Bundestagswahlen 2021 legt die CDU/CSU bei der Sonntagsfrage aktuell um drei Prozent zu und liegt jetzt bei 27,5 Prozent. Die AfD gewinnt sogar sechs Prozent dazu und kommt jetzt auf 16 Prozent. (smu)