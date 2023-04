Zu viel Ampel-Zoff? Unmut treibt Wähler in die AfD-Arme

Von: Maibrit Schültken

Eine Umfrage offenbart Unzufriedenheit mit der Ampel-Koalition. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 verzeichnen die Union und AfD einen deutlichen Zuwachs.

Frankfurt – Zu viel Klientelpolitik schadet der Ampel-Koalition, das hat jetzt eine neue Forsa-Umfrage herausgestellt, die im Auftrag von RTL und ntv durchgeführt wurde. Während die Grünen sich unter den Wählern größerer Beliebtheit erfreuen kann, müssten die anderen Ampel-Parteien mit Stimmverlusten rechnen. Der Unmut der Bevölkerung mit der Ampel-Regierung hilft vor allem der Opposition.

Ampel verliert Rückhalt der Bevölkerung: Verluste für SPD und FDP – Opposition profitiert

Wäre nächsten Sonntag Bundestagswahl, wären wohl die Grünen der größte Gewinner aus dem Ampel-Bündnis. Laut dem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer würde die Partei bei den Befragten um vier Prozentpunkte wachsen und damit insgesamt auf 18 Prozent kommen. Miserabler sieht es hingegen für die Sozialdemokraten und die Liberalen aus: Die SPD würde am Ende auch bei 18 Prozent landen, allerdings um 7,5 Prozentpunkte einstürzen. Auch die FDP käme nur noch auf sieben Prozent, was einen Abfall von 4,5 Prozent bedeuten würde.

Mit einem Zuwachs von sechs Prozentpunkten würde die CDU/CSU als klarer Sieger aus einer potenziellen Bundestagswahl hervorgehen. Laut dem Trendbarometer würden sie am Ende 30 Prozent erreichen. Damit wäre eine Regierung ohne die Union nicht möglich. Auch Friedrich Merz überholt in Sachen Kanzlerpräferenz erstmals in diesem Jahr Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Die Ampel-Koalition kann nicht mehr auf uneingeschränkten Rückhalt aus der Bevölkerung zählen, wie eine Forsa-Umfrage zeigte. © Michael Kappeler/dpa

Die AfD hätte laut Ergebnissen der Umfrage zudem deutliche Stimmengewinne zu verzeichnen. Insgesamt hätten sich 14 Prozent der Wähler für sie entschieden, was ein Zuwachs von 3,5 Prozentpunkten wäre. Auch die „Genderisierung“ der Sprache verschreckt den größeren Teil der Wähler, die nicht zu ihnen gehören. Diese wenden sich lieber der Union oder AfD zu.

Zu viel Zoff in der Ampel-Koalition: Gemeinsame Linie fehlt

Die Ampel-Parteien ziehen nicht genug an einem Strang und verlieren deshalb zunehmend das Vertrauen der Bevölkerung, wie die Forsa-Umfrage offenbarte. Es ist zweifellos, dass es sehr viele Streitthemen in der Ampel gibt und es häufiger innerhalb der Koalition rumort. Experten warnten sogar vor drohendem Koalitionsbruch. Vor allem über die Umsetzung der Klimaziele ist man sich nicht einig. Anstatt einen Konsens zu finden, werden immer wieder kleine Teilgruppen der Wählerschaft begnügt.

Das 9-Euro-Ticket im Sommer 2022 war ein Gewinn für die Anhänger der Grünen, FDP-Interessen wurden mit dem Tankrabatt und der Abwendung des Tempolimits durch Volker Wissing erfüllt. Doch vor allem beim Thema Tempolimit stellt sich die Frage, für wen die Politik gemacht wird, denn 2022 sprachen sich noch 57 % der Deutschen für eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen aus, wie eine YouGov-Umfrage zeigte.

Doch bald Bundeskanzler? Laut der Forsa-Umfrage liegt Friedrich Merz als bevorzugter Kandidat vorne. © Wolfgang Kumm/dpa

Kanzler Olaf Scholz verwirrt Bevölkerung mit Begriffen: „Doppel-Wumms“ und „Energiepreisbremse“

Die Forsa-Umfrage verriet außerdem, dass viele Ausdrücke der Ampel-Politiker bei großen Teilen der Bevölkerung vor allem auf Fragezeichen trifft. „Gasumlage“ oder „Energiepreisbremse“ sind Begriffe, mit denen viele offenbar nichts anfangen können.

Auch der von Olaf Scholz geprägte „Doppel-Wumms“ und die vielen Variationen des Begriffes „Wende“ sind für viele nur noch leere Floskeln. Einer angekündigten Energie-, Agrar- oder gar Zeitenwende folgten bisher kaum konkrete Umsetzungen. (Maibrit Schültken)