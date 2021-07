Umfrage-Tief für Union: Laschet mit schlechten Werten – SPD holt weiter auf

Bundestagswahl 2021

Armin Laschets Union lässt bei der aktuellen Umfrage weiter Federn, SPD und Grüne sind nun gleichauf. Neue Koalitionen sind denkbar.

Berlin - „Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre...“ - vor wichtigen Wahlen fragen die deutschen Wahlforschungsinstitute in großer Regelmäßigkeit nach der politischen Präferenz der Deutschen. Solche Umfragen sind dabei selbstredend mit Vorsicht zu betrachten, immer wieder zeigt sich bei der eigentlichen Wahl dann doch noch ein beträchtlicher Unterschied in der Stimmverteilung im Vergleich zur Prognose. Aber ein guter Anhaltspunkt können diese Umfragen von INSA, Infratest dimap oder YouGov durchaus ein.

Beim aktuellen INSA-Meinungstrend, den die Bild-Zeitung in Auftrag gegeben hat, gibt es vor allem einen Verlierer: die Union. Im Vergleich mit der Umfrage der Vorwoche verlor die Partei von Kanzlerkandidat Armin Laschet zwei Prozentpunkte und liegt jetzt bei 27 Prozent. Die SPD um Olaf Scholz liegt bei 17,5 Prozent, ein Zuwachs von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.

Umfrage vor Bundestagswahl: Grüne gleichauf mit SPD

Die Grünen um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock liegen laut dem INSA-Meinungstrend vom 26. Juli bei 17,5 Prozent und verlieren damit einen halben Prozentpunkt. FDP (13 Prozent; plus 1 Prozentpunkt) und AfD (12 Prozent; plus 0,5 Prozentpunkte) konnten leicht gewinnen. Die Linke liegt unverändert bei 6 Prozent.

Für mögliche Koalitionen würde dieses Ergebnis bedeuten: Weder für Schwarz-Grün noch für Schwarz-Rot würde das reichen. Beide Koalitionen kämen mit 44,5 Prozent nicht auf eine Mehrheit. Teils deutliche Mehrheiten hätten eine Koalition aus Union, SPD und FDP mit 57,5 Prozent und eine Koalition aus Union, Grünen und FDP mit ebenfalls 57,5 Prozent. Eine Koalition aus Union, SPD und Grünen käme sogar auf 62 Prozent. Eine parlamentarische Mehrheit dürfte auch eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP erreichen, sie käme auf 48 Prozent.

Vor allem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gerät nach der Flutkatastrophe in seinem Bundesland politisch unter Druck. In einer weiteren INSA-Umfrage für die Bild bewerteten die Befragten sein Agieren am schlechtesten. 57 Prozent sahen sein Auftreten negativ, 23 Prozent positiv. Ein Grund wird wohl auch Laschets Lachen während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein. (fmü)

