Umfrage nach Hochwasser-Katastrophe: Nur ein Kanzlerkandidat legt zu - Ernüchterung für Baerbock?

Wahl-Krimi bahnt sich an

Von Patrick Mayer schließen

Eine Umfrage zur Bundestagswahl 2021 untersucht, wie sich das Krisenmanagement der Kanzlerkandidaten in der Hochwasser-Katastrophe auswirkt. Annalena Baerbock muss überraschend einstecken, Olaf Scholz verbessert sich.

München/Berlin - Armin Laschet (CDU) habe in der Hochwasser-Katastrophe in der Eifel das Format eines Krisenmanagers gefehlt, meint Merkur-Politikchef Christian Deutschländer in einem Kommentar - und steht mit dieser Einschätzung offenbar nicht alleine da.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Nachrichtenmagazins Spiegel bescheinigten nur 26 Prozent der Befragten dem Kanzlerkandidaten der Union eine Krisenkompetenz im Falle von Naturkatastrophen. Offen ist aber, ob die Momentaufnahme Auswirkungen auf die Bundestagswahl 2021 haben wird. Klimaschutz, worüber nun in Deutschland omnipräsent diskutiert wird, ist immerhin das Kernthema der Grünen und ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

Umfrage zur Bundestagswahl 2021: Annalena Baerbock verliert Prozente, Armin Laschet stagniert

Steigen also die Chancen der Grünen mit ihrem klimapolitischen Wahlprogramm durch die Hochwasser-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz quasi automatisch? Nicht, wenn es nach einer weiteren aktuellen Umfrage geht.

So hat das Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag des FOCUS Magazins untersucht, ob die jüngste Klimaschutz-Debatte Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock in den Umfragen in der Wählergunst weiter nach oben hilft. Das Ergebnis: Zumindest laut dieser Umfrage ist genau das Gegenteil der Fall. Die Grünen verlieren laut Kantar sogar einen Prozentpunkt und stehen in der Sonntagsfrage damit bei 19 Prozent. Kanzlerkandidat Armin Laschet und CDU und CSU stagnieren dagegen bei 28 Prozent. Auch kein berauschender Wert, hatte CSU-Chef Markus Söder schließlich noch vor Wochen von bis zu 35 Prozent als Ziel ausgerufen.

Umfrage zur Bundestagswahl 2021: Nur SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann nach Hochwasser zulegen

Einzig die SPD um Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann in der Kantar-Umfrage um einen Prozentpunkt zulegen, auf nunmehr 16 Prozent. Also zeigt die Hochwasser-Katastrophe samt Klimapolitik-Debatte keine Wirkung? Einzelne Experten sind da ganz anderer Meinung.

„Sagen wir es mal so: Dieses Hochwasser, diese Umweltkatastrophe, von der niemand mehr bezweifelt, dass sie auch mit dem Klimawandel zu tun hat, ist natürlich eine massive Intervention in diesen Wahlkampf“, sagte zum Beispiel Kampagnen-Fachmann Frank Stauss der Welt: „Bis dahin war die Wahl im Grunde gelaufen. Die CDU würde stärkste Partei werden, und Armin Laschet kann sich aussuchen, mit wem er regiert.“ Weiterhin gilt: Es bleibt spannend. Bis zum 26. September. (pm)