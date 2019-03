Umfrage: CDU-Chef Kramp-Karrenbauer verliert an Zustimmung

seit ihrer Faschings-Rede über Leute, die nicht so gerne in ihrer eigenen Haut leben möchten (der Saal grölte und die Jecken schlugen sich vor Vergnügen auf die Schenkel, bin ich auch nicht mehr all zu begeistert von ihr. Aber wenn ich widerum die Alternativen zu ihr in der CDU betrachte, wird mir übel; - dann halt doch lieber die AKK.