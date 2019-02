Umfrage: CDU in Bremen knapp vor der SPD, AfD im Landtag

Das in diesem Forum zu hören finde ich überraschend. Denn schließlich sieht es nach Lage der Dinge so aus, dass statt Rot-Grün anschließend Rot-Rot-Grün regieren wird (so äußert sich sowohl die Linke als auch der derzeitige Bürgermeister der SPD). Dafür gibt es eine komfortable Mehrheit von 55 % in den Umfragen und es ist wenig wahrscheinlich, dass sich das noch wesentlich ändern wird.

Woher also diese plötzliche Begeisterung für die Linke?