Neuer Umfrage-Hammer zum CDU-Parteivorsitz: Laschet holt massiv auf - trotzdem liegt ein anderer vorne

Wer wird der neue CDU-Parteivorsitzende? Das Rennen bleibt spannend. Armin Laschet holt mächtig auf, aber die Nummer eins bleibt einer seiner Konkurrenten.

Berlin - Laschet holt auf, Merz bleibt trotzdem die Nummer 1: Bei einer Umfrage zum CDU-Parteivorsitz hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet stark zugelegt - trotzdem liegt Konkurrent Friedrich Merz weiter vorne. Mit einem Plus von zehn Prozentpunkten stiegen Laschets Werte auf 25 Prozent im Vergleich zum November, so das Ergebnis einer Infratest-Dimap-Umfrage im Auftrag der ARD unter CDU-Anhängern, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz führt mit 29 Prozent die Umfragewerte weiterhin an. Der dritte Kandidat für den Parteivorsitz, Außenpolitiker Norbert Röttgen, holte ebenfalls leicht auf und liegt nun gleichauf mit Laschet (25 Prozent).

„Das ist ein offenes Rennen. Es ist spannend und bleibt spannend bis zum Parteitag“

„Das ist ein offenes Rennen. Es ist spannend und bleibt spannend bis zum Parteitag“, sagte Röttgen in einem Interview im „ARD-Morgenmagazin“ am Donnerstag. Der Außenpolitiker holte bei der ARD-Umfrage unter allen Wahlberechtigten im Vergleich zur Novemberumfrage auf (22 Prozent). Damit liegt er hier nun zwischen Friedrich Merz (27 Prozent) und Armin Laschet (18 Prozent).

Die CDU will bei einem Online-Parteitag Mitte Januar nach knapp einjähriger Hängepartie wegen der Corona-Pandemie einen Nachfolger der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie die Parteispitze neu wählen. Der Sieger dürfte beste Chancen auf den Posten des CDU-Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl im September 2021 haben.