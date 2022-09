Umfrage: CSU legt leicht zu

Markus Söder © IMAGO/mufkinnphotos

Einer aktuellen Umfrage zufolge befindet sich die CSU in leichtem Aufwind.

Hamburg in Deutschland - In der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts GMS im Auftrag des TV-Senders Sat1 kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder auf 40 Prozent - zwei Prozentpunkte mehr als in der Umfrage vom April. Auch die mit der CSU regierenden Freien Wähler legen zwei Punkte zu, sie landeten bei zehn Prozent.

Auf Platz zwei landeten die Grünen mit 18 Prozent (April: 16 Prozent). Die AfD kam auf elf Prozent nach acht Prozent im April. Mit dem Wiedereinzug in den Landtag könnte der Umfrage zufolge auch die SPD rechnen, die auf acht Prozent kommt. Sie musste allerdings Einbußen hinnehmen, in der Umfrage vom April lag sie noch bei 13 Prozent. Die FDP erreichte in der Umfrage sechs Prozent, die Linke zwei Prozent.

Bei der Landtagswahl 2018 erreichte die CSU 36,7 Prozent, die Grünen 17,8 Prozent, die Freien Wähler 11,9 Prozent, die AfD 10,3 Prozent die SPD 10,0 Prozent und die FDP 5,2 Prozent. pw/mid