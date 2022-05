Umfrage: Grüne-Politiker sind am beliebtesten

Annalena Baerbock und Robert Habeck © Bernd Elmenthaler / IMAGO

Zum ersten Mal sind laut einer Umfrage drei Bundesminister der Grünen die beliebtesten Politiker Deutschlands: Wirtschaftsminister Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock und Agrarminister Cem Özdemir.

Berlin - In einer Erhebung des Insa-Instituts für «Bild» machte Özdemir den größten Sprung und stieg von Platz 6 auf Platz 3 auf. Habeck führt das Politiker-Ranking als beliebtester Politiker vor Parteikollegin Baerbock weiter an. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) folgt auf Platz 4 vor dem SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fiel hingegen von Platz 4 auf Platz 7.

Auch in der sogenannten Sonntagsumfrage konnten die Grünen zulegen. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen sie bei den Befragten auf 19 Prozent und damit ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die SPD käme auf 23 Prozent, CDU/CSU auf 27, die FDP auf 9,5 Prozent. Die AfD würde auf 10,5 Prozent kommen und die Linke auf 4,5. (dpa)

Kubicki an Melnyk: «Scholz ist keine Wurst»

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk wegen dessen Attacke auf Bundeskanzler Olaf Scholz kritisiert. «Olaf Scholz ist keine Wurst, er ist der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland», sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur in Berlin und forderte: «Dies gilt es zu respektieren.»

Melnyk hatte Scholz zuvor eine «beleidigte Leberwurst» genannt. Er reagierte damit auf die Aussage des Kanzlers, dass eine Reise nach Kiew für ihn wegen der Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die ukrainische Seite vor wenigen Wochen nicht in Frage komme. «Das steht der Sache im Weg», sagte Scholz am Montag in der ZDF-Sendung «Was nun?». «Das kann man nicht machen.» (dpa)