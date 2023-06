Umfrage-Hoch der AfD beunruhigt Mehrheit der Deutschen

Teilen

AfD-Logo © Emmanuele Contini/IMAGO

Laut einer Umfrage betrachtet die Mehrheit der Deutschen das Umfrage-Hoch der AfD mit Besorgnis.

Berlin in Deutschland - Wie die „Bild am Sonntag“ berichtete, gaben in einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa 61 Prozent der Befragten an, dass ihnen eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD Angst macht. 59 Prozent halten sie demnach für eine rechtsextreme Partei.

46 Prozent der insgesamt 1002 Befragten glauben, dass eine Regierungsbeteiligung der AfD negative Auswirkungen auf Deutschland hätte, wie die „BamS“ weiter berichtete. Positive Auswirkungen erwarten hingegen 23 Prozent. 15 Prozent gaben an, im Falle eines AfD-Kanzlers auswandern zu wollen.



Im wöchentlichen Insa-Sonntagstrend verbesserte sich die Partei um einen Punkt auf 20 Prozent. Dies ist mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Die AfD lag damit gleichauf mit der SPD auf dem zweiten Platz, die bei 20 Prozent verharrte. Die Union war nach der Erhebung mit 26 Prozent weiter stärkste Kraft, verlor aber einen Punkt.

Die Grünen blieben unverändert bei 13 Prozent. Die FDP verlor einen Punkt und kam in dieser Woche auf sieben Prozent. Die Linke stand unverändert bei vier Prozent.mt/hex