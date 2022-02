Umfrage-Klatsche für Scholz: Ampel fällt unter 50 Prozent - Unzufriedenheit besonders bei zwei Themen

Kanzler Olaf Scholz (SPD) verliert mit seiner Arbeit laut „Sonntagstrend“ in der Bevölkerung an Zustimmung. © JOHN MACDOUGALL/AFP

Der Aufwärtstrend für die Union verfestigt sich. In einer neuen Erhebung sind 46 Prozent der Befragten unzufrieden mit Kanzler Olaf Scholz‘ Performance - nicht nur in der Corona-Krise.

Berlin - Im neuen „Sonntagstrend“ von Insa liegt die CDU/CSU zum ersten Mal seit August 2021 wieder vor der SPD. In der Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die Bild am Sonntag (BamS) erhebt, kommen die Schwesterparteien in der ersten Februarwoche 2022 auf 27 Prozent. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.

Die Sozialdemokraten, zu denen Kanzler Olaf Scholz gehört, verlieren 4 Prozentpunkte und rutschen auf 22 Prozent ab. Für die restlichen Parteien sieht es so aus:

Grüne (16 Prozent) und FDP (11 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche.

Die AfD verharrt bei 11 Prozent.

Auch die Linke bleibt bei 6 Prozent stehen.

Umfrage: Ampel-Koalition unterliegt Jamaika-Bündnis

Die Ampel-Koalition käme damit nur noch auf 49 Prozent, ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen auf 54 Prozent. Grund für die schlechten Umfragewerte ist dem Bericht zufolge eine deutliche Unzufriedenheit mit der Arbeit der Ampel-Regierung und Kanzler Scholz. So gaben 46 Prozent der Befragten an, mit seiner Arbeit unzufrieden zu sein, nur 32 Prozent äußerten sich zufrieden.

65 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Scholz in der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise nicht entschlossen genug handelt. Mit der Arbeit der Ampel sind 56 Prozent unzufrieden und nur 30 Prozent zufrieden. Für die Insa-Umfrage wurden 1202 Menschen im Zeitraum vom 1. bis zum 4. Februar befragt.

Umfrage: Scholz verliert in Ukraine-Krise an Zustimmung

Zu Beginn seiner Amtszeit Mitte Dezember waren 36 Prozent mit der Arbeit von Scholz zufrieden, 22 Prozent unzufrieden. Die Umfrage bestätigt die Ergebnisse anderer Institute.

Auch im neuen ARD-„Deutschlandtrend“ von Infratest dimap und in der jüngsten Forsa-Umfrage hat die Union die SPD überholt. In beiden liegt die Union bei 27, die SPD erreicht nur noch 22 bis 23 Prozent. (dpa/AFP/frs)