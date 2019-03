Umfrage-Knall vor Landtagswahl in Sachsen: Plötzlich sind die Karten neu gemischt

In Sachsen sieht es also aus, wie im Bund. Die GroKo ist am Ende.

Exilbremer drücken die Daumen, dass sich Bremen, als kleinstes Bundesland, in dem bereits am Tage der Europawahl am 26. Mai in einem Abwasch das Landesparlament mit gewählt wird, dieses Scherflein nicht zu schleppen aufhalst. Bei der Oppositionsarbeit, insbesondere der CDU und der an Bedeutung stetig verlierenden FDP, ist Bremen mit einer rot-grünen Landesregierung noch besser dran, als mit einer rot-roten, die sich der amtierende Bürgermeister aus Niedersachsen für Bremen denken kann.