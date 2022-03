Saarland-Umfrage zeigt: SPD liegt weit vor der CDU – Machtwechsel immer wahrscheinlicher

Von: Julia Schöneseiffen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) herausgefordert. © Oliver Dietze / dpa

In wenigen Tagen steht die Landtagswahl im Saarland an. Laut Umfrage liegt die SPD weiterhin klar vor der CDU. Nach 23 Jahren könnte es zu einem Machtwechsel kommen.

Saarbrücken - In gut einer Woche steht die Landtagswahl im Saarland an. Einer Umfrage zufolge liegt die SPD weiter klar vor der CDU. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten auf 39 Prozent der Stimmen, die CDU auf 30 Prozent, wie aus einem ZDF-Politbarometer Extra hervorgeht, das am Freitag (18. März) veröffentlicht wurde.

Die AfD käme laut ZDF-Umfrage auf sechs Prozent - ebenso die Grünen, die somit nach fünf Jahren Pause den Wiedereinzug in den Landtag schaffen würden. Die FDP müsste mit fünf Prozent bangen, die Linke wäre mit vier Prozent nicht im Landtag vertreten.

Saarland Landtagswahl 2022: SPD liegt in Umfragen klar vor CDU

Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Das kleinste Flächenland Deutschlands wird seit 2012 von einer großen Koalition unter Führung der CDU regiert. Im Land stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten.

Der ZDF-Umfrage zufolge wäre somit eine Koalition unter Führung der SPD sowohl mit den Grünen als auch mit der CDU mehrheitsfähig. Ganz knapp könnte es auch für eine sozialliberale Regierung reichen, falls die FDP den Einzug in den Landtag schafft. Auch eine Ampel aus SPD, FDP und Grünen wäre in diesem Fall möglich.

Saarland-Wahl: Rehlinger erhält deutlich mehr Zustimmung als Hans

Die Wirtschaftsministerin und SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger würde bei einer Direktwahl für das Amt des Ministerpräsidenten beziehungsweise der Ministerpräsidentin laut Umfrage auf 52 Prozent Zustimmung kommen. Regierungschef Tobias Hans (CDU) läge bei 31 Prozent. Für die Umfrage wurden von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zwischen dem 15. und 17. März 1024 Wahlberechtigte befragt.

Auch eine am Donnerstagabend veröffentlichte ARD-Vorwahlumfrage („Saarlandtrend“) hatte die SPD deutlich vor der CDU gesehen. Demnach lag die SPD bei 37 Prozent, die CDU bei 31 Prozent. Die AfD kam - wie im ZDF-Politbarometer - auf 6 Prozent; Grüne und FDP lagen jeweils bei 5 Prozent. Die Linke würde auch hier mit vier Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Den Umfragen und Prognosen zur Saarland-Wahl folgend könnte es nach 23 Jahren also zu einem Machtwechsel kommen. Denn der CDU-Ministerpräsident Tobias Hans wackelt. Neben den schlechten Umfragewerten erhielt der Wahlkämpfer eine andere schlechte Nachricht: Hans infizierte sich kurz vor der Wahl mit dem Coronavirus. (dpa/jsch)