Umfrage: Mehrheit der Schweden für Nato-Beitritt

Schweden will offenbar im Juni einen Antrag für einen Beitritt in die Nato stellen © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Laut einer neuen Umfrage ist die Mehrheit der Schweden für einen Beitritt des Landes zur Nato.

Stockholm in Schweden- 51 Prozent der Befragten sprachen sich in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Novus für einen Anschluss an das Militärbündnis aus. Auch Umfragen anderer Institute hatten zuletzt eine Mehrheit für einen Nato-Beitritt ergeben.

Schweden ist kein Nato-Mitglied, fungiert jedoch als enger Partner des Militärbündnisses in Skandinavien. Die russische Invasion in der Ukraine hat in dem Land die Debatte über einen möglichen Beitritt zur Nato neu entfacht.

Die regierenden Sozialdemokraten galten bislang als Verfechter der schwedischen Bündnisneutralität. Ende März hatte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson jedoch erklärt, sie schließe einen Beitritt keineswegs aus.



Auch im benachbarten Finnland wird derzeit intensiv über eine Nato-Mitgliedschaft diskutiert. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hatte vergangene Woche ihre schwedische Kollegin Andersson besucht und signalisiert, dass sich die beiden Nachbarländer in der Frage untereinander abstimmten. Für den Fall eines Nato-Beitritts Finnlands sprachen sich in der Novus-Umfrage sogar 64 Prozent der Befragten für eine Mitgliedschaft aus.

Die schwedische Außenministerin Ann Linde kündigte am Donnerstag an, die Fertigstellung eines Sicherheitsberichts voranzutreiben, der als Grundlage für eine Parlamentsdebatte dienen soll. Der Bericht solle bereits Mitte Mai statt Ende Mai vorliegen, sagte Linde dem Sender Sveriges Radio. "Finnland hat seine Analyse bereits veröffentlicht, und wir stehen unter starkem Druck, unsere abzuschließen." In Finnland hat die Parlamentsdebatte über einen möglichen Beitritt zu dem Bündnis bereits begonnen.



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat beiden Ländern im Fall eines Beitrittsantrags eine Schnell-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Russland warnte Finnland und Schweden indes vor den "Konsequenzen" dieses Schrittes. noe/pe