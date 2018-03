Umfrage nach Seehofer-Satz: Gehört der Islam zu Deutschland?

Wir fragen einfach so lange bis es passt.

Eine Umfrage des RTL/n-tv-Trendbarometers kam nun zu einem anderen Ergebnis: Beim RTL kann man die Leute nach DSDS oder irgendwelche andere völlig nichtssagende Themen fragen z.B. Welche Käfer schmecken am besten usw. Da könnte man vielleicht eine verwertbare Aussage bekommen.

Verdammt nochmal, erkennt denn keiner, dass dieses "Seehofer-Gesabbere" ausschließlich dem Wahlkampf in Bayern geschuldet ist.... ? Der soll erst mal was auf die Beine stellen, also umsetzen, dann kann man weiter sehen.