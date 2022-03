Landtagswahl im Saarland: Umfrage-Ergebnisse und Prognosen im Überblick

Von: Tom Offinger

Seit 2018 Regierungschef im Saarland: Tobias Hans (CDU). © Oliver Dietze

Auch 2022 werden wieder einige Landtage gewählt, das Saarland macht im März den Anfang. Die Prognosen versprechen ein spannendes Rennen um den Regierungssitz in Saarbrücken.

Saarbrücken - Seit 23 Jahren bestimmt die CDU* die politischen Geschicke im Saarland. Das mit knapp einer Million Einwohner zweitkleinste Bundesland wählt am 27. März einen neuen Landtag* und fungiert damit gleichzeitig als erstes Stimmungsbarometer nach der Bundestagswahl im vergangenen September*. Die letzten drei Regierungskabinette wurden alle von den Parteien der Großen Koalition gestellt - hat die SPD nach ihren Erfolgen auf Bundesebene nun auch die Chance, die Mehrheit im Saarland zu erobern? Das Ministerpräsidentenamt wird seit dem 1. März 2018 von CDU-Politiker Tobias Hans bekleidet, der seine Partei-Kollegin Annegret Kramp-Karrenbauer ersetzte.

Seit 2012 regieren CDU und SPD* das Saarland. Bei der letzten Landtagswahl im März 2017* konnten sich die Christdemokraten mit 40,7 Prozent die Mehrheit der Sitze sichern (24 von 51), die Sozialdemokraten kamen hingegen auf 29,6 Prozent und 17 Sitze. Die Linke kam auf sieben Sitze (12,8%), die AfD konnte mit 6,2 Prozent drei Sitze erobern.

Landtagswahl im Saarland 2022: Umfragen deuten auf Regierungswechsel hin

Als erste von insgesamt vier Landtagswahlen im Jahr 2022 kommt der Entscheidung im Saarland* eine große Bedeutung zu. Umfragen versprechen zudem einen spannenden Wahlabend, zum ersten Mal seit 1999 könnte sich ein Regierungswechsel anbahnen. Laut wahlkreisprognose.de kam die SPD bei einer Befragung im Dezember 2021 auf 38 Prozent und lag damit vor der Regierungspartnerin CDU mit 33,5 Prozent. Die AfD kam auf sieben Prozent, Grüne und die FDP auf je sechs Prozent, was ein Comeback in den Saarbrückener Landtag bedeuten würde und die Linke lag bei vier Prozent.

Im Januar und Februar dieses Jahres erfolgten weitere Umfragen, die das Stimmungsbild vom Dezember 2021 bestätigten respektive verschärften. Laut einer dimap-Umfrage im Februar würde die CDU auf unter 30 Prozent fallen, während die SPD weiter kräftig zulegen könnte. Laut der Umfrage käme die AfD auf sieben Prozent, Grüne und FDP blieben bei je sechs Prozent und die Linke auf fünf Prozent.

Sollte sich der Umfrage-Trend bei der Landtagswahl Ende März bestätigen, kämen gleich mehrere Regierungskonstellationen infrage. Die Fortsetzung der Großen Koalition wäre auch weiterhin möglich, dann allerdings unter der Schirmherrschaft der SPD, die mit Landeschefin Anke Rehlinger ins Rennen geht. Ähnlich wie in Berlin könnte auch in Saarbrücken eine Ampelkoalition* aus SPD, FDP und Grünen bald das Sagen haben. Für die CDU und Ministerpräsident Tobias Hans ließe sich die Regierungsarbeit wohl nur in einem Dreierbündnis mit einer Beteiligung der AfD fortsetzen, was als unwahrscheinlich zu betrachten ist.

Landtagswahl im Saarland 2022: Umfrage-Ergebnisse bilden Stimmungsbild ab

Wie vor jeder wichtigen Wahl gilt es allerdings anzumerken, dass es sich bei den Wahlbefragungen keineswegs um letztlich sichere Ergebnisse handelt. Dabei handelt es sich nur um ein Stimmungsbild der aktuellen Lage, zudem kann sich bis Wahltag am 27. März noch einiges ändern - die Wahrheit steht letztendlich auf den Stimmzetteln. Auch in diesem Jahr können interessierte Wähler wieder auf den Wahl-O-Mat* der Bundesagentur für politische Bildung zurückgreifen, der eine Hilfestellung für die Wahlentscheidung bietet. Am 23. Februar 2022 wurde das Tool offiziell freigeschaltet.*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

