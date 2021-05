Neue Umfrage: Söder plötzlich wieder obenauf - CSU-Wermutstropfen bleibt

Nach Kanzler-Ringen mit Laschet

Hat sich die Union im Wahlkampf selbst demontiert? Die Frage ist noch nicht final beantwortet. Zumindest die Bayern haben ihre Meinung zu Markus Söder aber wieder geändert.

München/Augsburg - Vor wenigen Wochen noch schien die Union auf ein beispielloses Wahl-Debakel zuzulaufen: Die Corona-Politik der Bundesregierung am Boden, die Schwesterparteien im Kanzler-Kampf zerstritten, eine verheerende Masken-Affäre obendrauf... Doch zuletzt schienen sich die Umfragewerte zumindest etwas zu erholen - trotz nach wie vor fehlenden Wahlprogramms. Und einmal mehr setzt CSU-Chef Markus Söder auf die positive Tendenz noch einen drauf.

Denn während Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) und die Union auf Bundesebene mühsam in der Sonntagsfrage Prozentpunkte zurückknapsen hat Söder in Bayern über die vergangenen Wochen offenbar einen fulminanten Turnaround geschafft - so zeigt es zumindest eine aktuelle Umfrage des Instituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen. Der Wermutstropfen für das Söder-Lager: Die Werte steigen vor allem für den Ministerpräsidenten selbst. Die CSU tritt auf der Stelle.

Umfrage für Bayern: Söder schafft Turnaround - CSU stagniert

In der am Sonntag veröffentlichten Erhebung erklärten 52,7 Prozent der befragten Menschen in Bayern, sie seien mit Söders Arbeit zufrieden. Das ist zum einen ein Plus von mehr als drei Prozent gegenüber der Befragung im April. Vor allem aber ein satter Anstieg in Höhe von gut acht Prozentpunkten gegenüber Anfang März 2021. Damals hatten sich in der Umfrage der Augsburger Allgemeinen mehr Teilnehmer unzufrieden als zufrieden mit dem Ministerpräsidenten gezeigt.

Die Zustimmung zur Regierungspartei CSU stagniert unterdessen - wenn auch auf vergleichsweise hohem Niveau. Mit 40,2 Prozent blieb der Zuspruch für die Christsozialen in der bayerischen Sonntagsfrage beinahe genau auf Vormonatsniveau. Noch im Januar hatte die CSU gut 46 Prozent erhalten - ein Wert, der im Zweifelsfall wieder für eine absolute parlamentarische Mehrheit genügen könnte.

Söder und die CSU: Grüne bleiben auch in Bayern Hauptkonkurrent - AfD legt zu

Zufrieden machen könnte Söder allerdings, dass seine Partei damit immerhin über den 36,7 Prozent der Landtagswahl 2018 liegt - und dass mit 40 Prozent jener Wert erreicht wäre, den CDU-Hoffnungsträger Friedrich Merz jüngst als CSU-Wert für die Bundestagswahl eingefordert hatte.

Zugelegt hatte in der Civey-Befragung vor allem die AfD: Die Rechtspopulisten verbuchten 11,9 Prozent, rund einen Prozentpunkt mehr als vor Monatsfrist - in etwa derselben Höhe eingebüßt haben unterdessen die Freien Wähler, die von Söder zuletzt unter anderem beim Thema Klima grob eingefangen wurden. Die Grünen, Hauptkonkurrent der CSU, blieben mit gut 22 Prozent stabil.

Die Union liegt in bundesweiten Umfragen unterdessen um die 25 Prozent - und Kanzlerkandidat Laschet liegt teils deutlich hinter Amtsinhaberin Angela Merkel und auch Söder. Womöglich auch deshalb denkt die CSU mittlerweile an eine etwas ungewöhnliche Plakat-Kampagne zur Bundestagswahl im Herbst. (fn)