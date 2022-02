Umfrage-Klatsche für Scholz: Union überholt erstmals seit Monaten SPD – Ampel-Parteien schwanken

Von: Jonas Raab

Olaf Scholz im Bundestag: Das aktuelle „Trendbarometer“ der ARD dürfte dem Bundeskanzler nicht gefallen. © photothek/imago

Die Ampel-Regierung hat mit der Corona-Lage, der Impf-Debatte und der Ukraine-Krise zu kämpfen. Im ARD-„Deutschlandtrend“ muss die neue Führung Federn lassen. Die Union legt ordentlich zu.

Berlin - 2021 war ein historisches Jahr für die SPD. Mit Olaf Scholz sitzt erstmals seit 2005 wieder ein SPD-Mitglied im Bundeskanzleramt. Auch 2022 begann für die Sozialdemokraten trotz Omikron-Wirren und Spaziergänger-Flut vielversprechend. Mitte Januar erzielte der Bundeskanzler sogar im Unions-Lager erstaunliche Umfragewerte. Nun wendet sich das Blatt.

Im aktuellen ARD-„Deutschlandtrend“ zieht die Union in die Wählergunst an der SPD vorbei. Das hat man so in der Sonntagsfrage lange nicht mehr gesehen: Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, dann käme die SPD nach der am Donnerstag (3. Februar) veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap auf 22 Prozent. Im Vergleich zum vorherigen „Deutschlandtrend“ ist das ein Minus von satten vier Prozentpunkten.

„Deutschlandtrend“: Union überholt SPD erstmals seit August 2021 in der Sonntagsfrage

Die Sozialdemokraten liegen mit ihren 22 Prozent in der „Sonntagsfrage“ erstmals seit August letzten Jahres wieder hinter der Union aus CDU und CSU. Die Schwesterparteien legten im Vergleich zum Vormonat um vier Punkte zu – und kommen nun auf 27 Prozent. Aus einem Zähler Rückstand auf die SPD sind also 4 Punkte Vorsprung geworden. Ganz überraschend kam das nicht: Bereits zu Monatsbeginn hatte die Union in einer Forsa-Befragung die SPD überholt.

Die Grünen verharren im aktuellen ARD-„Deutschlandtrend“ bei 16 Prozent, die Linken liegen unverändert bei fünf Prozent. Die FDP büßte einen Punkt auf 10 Prozent ein, die AfD gewann einen Punkt auf 12 Prozent.

Neu-Minister büßen im aktuellen „Deutschlandtrend“ ein – allen voran Kanzler Scholz

Nicht nur SPD und FDP mussten im aktuellen „Deutschlandtrend“ Federn lassen; auch auf Personenebene verliert die neue Regierung etwas an Wählergunst. Anfang des Jahres zeigte sich noch eine deutliche Mehrheit (60 Prozent) mit der Arbeit von Bundeskanzler Scholz zufrieden – jetzt nur noch 43 Prozent.

Auch FDP-Finanzminister Christian Lindner verliert an Boden. Mit einem Monatsminus von 6 Prozentpunkten kommt er nun genau wie Scholz auf 43 Prozent Zufriedenheit. Was machen die Grünen? Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock rangieren bei 39 und 36 Prozent Zufriedenheit. Im Vergleich zum Vormonat verloren sie 9 beziehungsweise 4 Prozentpunkte.

ARD-„Deutschlandtrend“: Lauterbach bleibt beliebtester Minister – Merz legt zu

An der Spitze der Politiker-Zufriedenheitsskala steht nach wie vor Gesundheitsminister Karl Lauterbach: Mit 59 Prozent Bürgergunst büßte jedoch auch er 7 Punkte ein. Der neue CDU-Chef Friedrich Merz hingegen legte um 5 Punkte zu. Er erhält nun 37 Prozent Zustimmung der Befragten. (jo)

Befragt wurden 1339 Wahlberechtigte zwischen dem 31. Januar und 2. Februar. Die Fehlerquote beträgt 2 bis 3 Prozentpunkte.